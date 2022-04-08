https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html
Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР
Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР - РИА Новости, 08.04.2022
Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР
Самое крупное нашествие саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в ряде провинций ЮАР на фоне обильного выпадения осадков в одном из регионов и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:42
2022-04-08T21:42
2022-04-08T21:42
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое крупное нашествие саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в ряде провинций ЮАР на фоне обильного выпадения осадков в одном из регионов и ветреной погоды, сообщило министерство сельского хозяйства страны.По данным ведомства, Южно-Африканская республика страдает от нашествий коричневой саранчи с сентября 2021 года. В данный момент проблема наблюдается в трех провинциях страны - Восточно-Капской, Западно-Капской и Северно-Капской.Министерство направило в пострадавшие от нашествия провинции целевые группы, в их состав вошли 1,2 тысячи человек. Кроме того, власти предоставили им два вертолета для распыления инсектицидов, в частности, в труднодоступных зонах и в местах наибольшего скопления саранчи.Программа по борьбе с нашествием уже сейчас обошлась министерству в 80 миллионов южноафриканских рэндов (порядка 5,5 миллионов долларов США). Большая часть этих средств пошла на химикаты для уничтожения насекомых и их распыление с воздуха, а также на защитную одежду и заработную плату участникам целевой группы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/nasekomye-1747308637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар
Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР
Самое крупное нашествие саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в ЮАР
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое крупное нашествие саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в ряде провинций ЮАР на фоне обильного выпадения осадков в одном из регионов и ветреной погоды, сообщило министерство сельского хозяйства страны.
По данным ведомства, Южно-Африканская республика
страдает от нашествий коричневой саранчи с сентября 2021 года. В данный момент проблема наблюдается в трех провинциях страны - Восточно-Капской, Западно-Капской и Северно-Капской.
"В связи с обилием осадков ситуация с нашествием только ухудшается, что в итоге приводит к появлению новых поколений насекомых. Данное нашествие саранчи - худшее за последние несколько десятилетий, так как дождь, не прекращаясь, заливает (юго-западный засушливый регион - ред.) Кару и прилегающие территории. Ветер в свою очередь играет роль в миграции роев саранчи в места, где ранее их никогда не было", - заявила министр сельского хозяйства ЮАР Токо Дидиза. Ее слова приводит ведомство на своем сайте.
Министерство направило в пострадавшие от нашествия провинции целевые группы, в их состав вошли 1,2 тысячи человек. Кроме того, власти предоставили им два вертолета для распыления инсектицидов, в частности, в труднодоступных зонах и в местах наибольшего скопления саранчи.
Программа по борьбе с нашествием уже сейчас обошлась министерству в 80 миллионов южноафриканских рэндов (порядка 5,5 миллионов долларов США). Большая часть этих средств пошла на химикаты для уничтожения насекомых и их распыление с воздуха, а также на защитную одежду и заработную плату участникам целевой группы.