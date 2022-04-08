https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html

Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР

Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР - РИА Новости, 08.04.2022

Самое крупное нашествие саранчи за последние десятилетия наблюдается в ЮАР

Самое крупное нашествие саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в ряде провинций ЮАР на фоне обильного выпадения осадков в одном из регионов и... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:42

2022-04-08T21:42

2022-04-08T21:42

в мире

юар

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое крупное нашествие саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в ряде провинций ЮАР на фоне обильного выпадения осадков в одном из регионов и ветреной погоды, сообщило министерство сельского хозяйства страны.По данным ведомства, Южно-Африканская республика страдает от нашествий коричневой саранчи с сентября 2021 года. В данный момент проблема наблюдается в трех провинциях страны - Восточно-Капской, Западно-Капской и Северно-Капской.Министерство направило в пострадавшие от нашествия провинции целевые группы, в их состав вошли 1,2 тысячи человек. Кроме того, власти предоставили им два вертолета для распыления инсектицидов, в частности, в труднодоступных зонах и в местах наибольшего скопления саранчи.Программа по борьбе с нашествием уже сейчас обошлась министерству в 80 миллионов южноафриканских рэндов (порядка 5,5 миллионов долларов США). Большая часть этих средств пошла на химикаты для уничтожения насекомых и их распыление с воздуха, а также на защитную одежду и заработную плату участникам целевой группы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/nasekomye-1747308637.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, юар