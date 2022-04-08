https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782569407.html

Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья

Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья - РИА Новости, 08.04.2022

Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из РФ, РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:08

2022-04-08T17:08

2022-04-08T17:08

цены на нефть

анн идальго

жан-люк меланшон

эрик земмур

франция

россия

совет евросоюза

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105904/13/1059041301_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_27af099eae0256b8d8cb0979f0303cde.jpg

ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из РФ, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.Она также заявила, что выступает против эмбарго на российские газ, нефть и уголь."Я против всего того, что спровоцирует рост платежей для французов. Мой приоритет - это французы и их покупательная способность", - подчеркнула она.В настоящее время Совет Евросоюза согласовывает пятый пакет санкций против России, который может включать запрет на поставки российского угля. Ожидается, что ограничения на импорт российских нефти и газа не войдут в новый пакет европейских санкций, но их обсудят позднее в апреле.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

https://ria.ru/20220408/evropa-1782541911.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур, франция, россия, совет евросоюза, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии