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Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья - РИА Новости, 08.04.2022
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Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья
Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья - РИА Новости, 08.04.2022
Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из РФ, РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:08
2022-04-08T17:08
цены на нефть
анн идальго
жан-люк меланшон
эрик земмур
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совет евросоюза
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из РФ, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.Она также заявила, что выступает против эмбарго на российские газ, нефть и уголь."Я против всего того, что спровоцирует рост платежей для французов. Мой приоритет - это французы и их покупательная способность", - подчеркнула она.В настоящее время Совет Евросоюза согласовывает пятый пакет санкций против России, который может включать запрет на поставки российского угля. Ожидается, что ограничения на импорт российских нефти и газа не войдут в новый пакет европейских санкций, но их обсудят позднее в апреле.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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цены на нефть, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур, франция, россия, совет евросоюза, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
17:08 08.04.2022
 
Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья

Кандидат в президенты Франции Ле Пен не поддержала санкции против сырья из России

© AFP 2022 / Denis CharletМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / Denis Charlet
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из РФ, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.
"Я согласна с санкциями, в том числе против (российских) олигархов. Единственное, чего я не хочу, - это санкции против сырья, которые будут иметь тяжелые последствия для французов и остального мира", - сказала Ле Пен в эфире France info.
Она также заявила, что выступает против эмбарго на российские газ, нефть и уголь.
"Я против всего того, что спровоцирует рост платежей для французов. Мой приоритет - это французы и их покупательная способность", - подчеркнула она.
В настоящее время Совет Евросоюза согласовывает пятый пакет санкций против России, который может включать запрет на поставки российского угля. Ожидается, что ограничения на импорт российских нефти и газа не войдут в новый пакет европейских санкций, но их обсудят позднее в апреле.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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