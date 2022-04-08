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Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев - РИА Новости, 08.04.2022
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Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев
Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев - РИА Новости, 08.04.2022
Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев
Цель санкций в отношении России - ослабить страну и вызвать недовольство властями для их последующего смещения, но такое давление обычно ведёт к... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:07
2022-04-08T17:28
санкции в отношении россии
общество
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цель санкций в отношении России - ослабить страну и вызвать недовольство властями для их последующего смещения, но такое давление обычно ведёт к противоположному результату - консолидации общества вокруг действующего руководства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство ее властями в целях их последующего смещения", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что "президент США прямо сказал об этом", хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя," сославшись, по сути, на его недееспособность"."Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима", - подчеркнул Медведев."Параллельно, вследствие возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и иных проблем, у населения страны будет происходить концентрация негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России", - добавил зампред Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html
https://ria.ru/20220325/davlenie-1779981593.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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санкции в отношении россии, общество, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
17:07 08.04.2022 (обновлено: 17:28 08.04.2022)
 
Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев

Медведев: санкции против России не вызывают недовольство властями, а консолидируют народ

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цель санкций в отношении России - ослабить страну и вызвать недовольство властями для их последующего смещения, но такое давление обычно ведёт к противоположному результату - консолидации общества вокруг действующего руководства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство ее властями в целях их последующего смещения", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что "президент США прямо сказал об этом", хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя," сославшись, по сути, на его недееспособность".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 11:59
Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции
"Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима", - подчеркнул Медведев.
"Параллельно, вследствие возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и иных проблем, у населения страны будет происходить концентрация негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России", - добавил зампред Совбеза.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 07:09
Действия Запада только еще сильнее консолидируют россиян, заявил Медведев
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
Санкции в отношении РоссииОбществоРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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