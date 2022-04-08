https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782569280.html

Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев

Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев - РИА Новости, 08.04.2022

Санкции против России дают лишь обратный эффект, заявил Медведев

Цель санкций в отношении России - ослабить страну и вызвать недовольство властями для их последующего смещения, но такое давление обычно ведёт к... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:07

2022-04-08T17:07

2022-04-08T17:28

санкции в отношении россии

общество

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цель санкций в отношении России - ослабить страну и вызвать недовольство властями для их последующего смещения, но такое давление обычно ведёт к противоположному результату - консолидации общества вокруг действующего руководства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство ее властями в целях их последующего смещения", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что "президент США прямо сказал об этом", хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя," сославшись, по сути, на его недееспособность"."Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима", - подчеркнул Медведев."Параллельно, вследствие возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и иных проблем, у населения страны будет происходить концентрация негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России", - добавил зампред Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html

https://ria.ru/20220325/davlenie-1779981593.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев