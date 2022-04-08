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Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва - РИА Новости, 08.04.2022
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Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва - РИА Новости, 08.04.2022
Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T00:45
2022-04-08T10:37
в мире
россия
сербия
нато
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БЕЛГРАД, 8 апр — РИА Новости. Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, заявил президент страны Александр Вучич.В четверг в эфире радио и телевидения Сербии глава государства зачитал рапорт пилотов национального авиаперевозчика об инциденте в воздухе, произошедшем днем ранее."Завтра государство направит запрос, будет требовать дополнительную информацию от россиян и от НАТО. Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе? Или это, может быть, случайность, пусть тогда скажут, у нас есть точные координаты, где этот самолет появился", — подчеркнул сербский лидер.По его словам, он поделился этой информацией с гражданами, чтобы они "понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией"."Не забудьте, как они говорили, что их украинская кровь на наших самолетах. Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбила Сербию и осуществляла агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой", — отметил Вучич."Мне дорог Запад, бесконечно дорог. Очень люблю Россию, безгранично ее люблю. Но больше всего в мире люблю Сербию, дайте нам беречь Сербию, как мы ее берегли до сих пор. Это моя просьба к безответственным политикам, которые бы наносили ущерб тупыми демонстрациями, которые бы только вредили Сербии, ставя на нас мишень перед всем Западом и целым миром ради жалких политических очков", — подчеркнул глава государства.Ложные сообщения о взрывных устройствах в офисе национального авиаперевозчика Air Serbia и аэропорте Белграда Никола Тесла поступили 5 апреля.Сигналы о взрывном устройстве на борту сербского авиаперевозчика Air Serbia на рейсах из Белграда в Москву и в Санкт-Петербург поступают почти ежедневно. Одни самолеты были возвращены в аэропорт Никола Тесла, другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщало, что все сигналы были ложными.
https://ria.ru/20220408/vuchich-1782413135.html
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
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в мире, россия, сербия, нато
00:45 08.04.2022 (обновлено: 10:37 08.04.2022)
 
Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва

Президент Сербии Вучич обратится к России и НАТО из-за инцидента с рейсом Белград — Москва

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 8 апр — РИА Новости. Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, заявил президент страны Александр Вучич.
В четверг в эфире радио и телевидения Сербии глава государства зачитал рапорт пилотов национального авиаперевозчика об инциденте в воздухе, произошедшем днем ранее.

"Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это… Что им делать с этим самолетом, когда в нашем — пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, двумя тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся", — заявил Вучич.

"Завтра государство направит запрос, будет требовать дополнительную информацию от россиян и от НАТО. Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе? Или это, может быть, случайность, пусть тогда скажут, у нас есть точные координаты, где этот самолет появился", — подчеркнул сербский лидер.
По его словам, он поделился этой информацией с гражданами, чтобы они "понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией".
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"Не забудьте, как они говорили, что их украинская кровь на наших самолетах. Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбила Сербию и осуществляла агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой", — отметил Вучич.
"Мне дорог Запад, бесконечно дорог. Очень люблю Россию, безгранично ее люблю. Но больше всего в мире люблю Сербию, дайте нам беречь Сербию, как мы ее берегли до сих пор. Это моя просьба к безответственным политикам, которые бы наносили ущерб тупыми демонстрациями, которые бы только вредили Сербии, ставя на нас мишень перед всем Западом и целым миром ради жалких политических очков", — подчеркнул глава государства.
Ложные сообщения о взрывных устройствах в офисе национального авиаперевозчика Air Serbia и аэропорте Белграда Никола Тесла поступили 5 апреля.
Сигналы о взрывном устройстве на борту сербского авиаперевозчика Air Serbia на рейсах из Белграда в Москву и в Санкт-Петербург поступают почти ежедневно. Одни самолеты были возвращены в аэропорт Никола Тесла, другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщало, что все сигналы были ложными.
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