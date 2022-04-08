https://ria.ru/20220408/salmonella-1782580478.html

Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой

Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой - РИА Новости, 08.04.2022

Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор получил сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:47

2022-04-08T17:47

2022-04-08T18:35

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

россия

здоровье - общество

ferrero

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор получил сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативных данных по международным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов – RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов – ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium", — говорится в заявлении.Это относится к товарам Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schoko-bons, Mix Cross Cat Kinder и Happy Snack.Служба принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной продукции, уточнили в пресс-службе.Ранее итальянская компания Ferrero объявила об отзыве шоколадных яиц Kinder из-за возможного риска заражения сальмонеллой. Это коснулось партий, производившихся на заводе в бельгийском Арлоне. В частности, меры затронули Великобританию и ряд стран Евросоюза, в том числе Испанию, Ирландию, Бельгию, Францию, Германию и Люксембург. Кроме того, решение распространилось на товары в США, ОАЭ, Катаре и Австралии.

https://ria.ru/20211011/roskachestvo-1753946414.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия, здоровье - общество, ferrero