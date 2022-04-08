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Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой - РИА Новости, 08.04.2022
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Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой
Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой - РИА Новости, 08.04.2022
Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой
Роспотребнадзор получил сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:47
2022-04-08T18:35
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
россия
здоровье - общество
ferrero
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор получил сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативных данных по международным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов – RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов – ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium", — говорится в заявлении.Это относится к товарам Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schoko-bons, Mix Cross Cat Kinder и Happy Snack.Служба принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной продукции, уточнили в пресс-службе.Ранее итальянская компания Ferrero объявила об отзыве шоколадных яиц Kinder из-за возможного риска заражения сальмонеллой. Это коснулось партий, производившихся на заводе в бельгийском Арлоне. В частности, меры затронули Великобританию и ряд стран Евросоюза, в том числе Испанию, Ирландию, Бельгию, Францию, Германию и Люксембург. Кроме того, решение распространилось на товары в США, ОАЭ, Катаре и Австралии.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия, здоровье - общество, ferrero
17:47 08.04.2022 (обновлено: 18:35 08.04.2022)
 
Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о наличии сальмонеллы в товарах Kinder

© РИА Новости / Алексей ОбуховЯйцо "Киндер-сюрприза". Архивное фото.
Яйцо Киндер-сюрприза. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Обухов
Яйцо "Киндер-сюрприза". Архивное фото.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор получил сведения о наличии сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативных данных по международным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов – RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов – ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium", — говорится в заявлении.
Это относится к товарам Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schoko-bons, Mix Cross Cat Kinder и Happy Snack.
Служба принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной продукции, уточнили в пресс-службе.
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Ранее итальянская компания Ferrero объявила об отзыве шоколадных яиц Kinder из-за возможного риска заражения сальмонеллой. Это коснулось партий, производившихся на заводе в бельгийском Арлоне. В частности, меры затронули Великобританию и ряд стран Евросоюза, в том числе Испанию, Ирландию, Бельгию, Францию, Германию и Люксембург. Кроме того, решение распространилось на товары в США, ОАЭ, Катаре и Австралии.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреРоссияЗдоровье - ОбществоFerrero
 
 
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