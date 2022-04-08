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Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС - РИА Новости, 08.04.2022
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Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС
Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС - РИА Новости, 08.04.2022
Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС
Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:18
2022-04-08T23:20
экономика
михаил мишустин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-компании
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры.В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки.В ведомстве уточнили, что если налоговые органы начали проверку компании до публикации разъясняющего документа, то они вправе довести ее до конца.Мораторий на проверки IT-компаний будет действовать до 3 марта 2025 года включительно, пояснили в Минцифры.
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экономика, михаил мишустин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, федеральная налоговая служба (фнс россии)
23:18 08.04.2022 (обновлено: 23:20 08.04.2022)
 
Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС

Региональные ФНС смогут проверять IT-компании с позволения межрегионального ведомства

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВ офисе интернет-компании Mail.Ru
В офисе интернет-компании Mail.Ru - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры.
В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки.
"Если региональное управление ФНС захочет прийти в компанию с проверкой, то оно должно направить свой запрос в межрегиональный ФНС, где изучат обоснованность такого решения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что если налоговые органы начали проверку компании до публикации разъясняющего документа, то они вправе довести ее до конца.
Мораторий на проверки IT-компаний будет действовать до 3 марта 2025 года включительно, пояснили в Минцифры.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)IT-компанииФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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