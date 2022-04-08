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Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС
Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС - РИА Новости, 08.04.2022
Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС
Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:18
2022-04-08T23:18
2022-04-08T23:20
экономика
михаил мишустин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-компании
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры.В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки.В ведомстве уточнили, что если налоговые органы начали проверку компании до публикации разъясняющего документа, то они вправе довести ее до конца.Мораторий на проверки IT-компаний будет действовать до 3 марта 2025 года включительно, пояснили в Минцифры.
https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782619155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, федеральная налоговая служба (фнс россии)
23:18 08.04.2022 (обновлено: 23:20 08.04.2022)
Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС
Региональные ФНС смогут проверять IT-компании с позволения межрегионального ведомства