https://ria.ru/20220408/proverki-1782625831.html

Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС

Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС - РИА Новости, 08.04.2022

Минцифры рассказало об условиях проверки IT-компаний региональными ФНС

Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:18

2022-04-08T23:18

2022-04-08T23:20

экономика

михаил мишустин

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-компании

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Региональное управление Федеральной налоговой службы сможет проверять IT-компании только с позволения межрегионального ведомства, сообщает Минцифры.В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки.В ведомстве уточнили, что если налоговые органы начали проверку компании до публикации разъясняющего документа, то они вправе довести ее до конца.Мораторий на проверки IT-компаний будет действовать до 3 марта 2025 года включительно, пояснили в Минцифры.

https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782619155.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, михаил мишустин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, федеральная налоговая служба (фнс россии)