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Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале - РИА Новости, 08.04.2022
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Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале
Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале - РИА Новости, 08.04.2022
Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале
Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту с требованием исключить возможные акты вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:56
2022-04-08T13:20
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
россия
германия
мид германии
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту с требованием исключить возможные акты вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев после осквернения крупнейшего советского воинского мемориала, расположенного в берлинском Трептов-парке."Прежде всего мы информировали все правоохранительные органы Германии, направили соответствующую ноту в МИД ФРГ. Наши требования совершенно понятные: мы призываем, прежде всего, немедленно устранить все эти надписи, которые свидетельствуют о русофобском вандализме. Мы призываем усилить охрану и исключить впредь подобного рода инциденты. И, естественно, принять исчерпывающие меры для того, чтобы ничего подобного больше не повторялось", - отметил дипломат в эфире "России 24"."Немецкие власти различных уровней достаточно бережно относились к соблюдению российско-германского соглашения и случаи вандализма были единичными. И нам удавалось достаточно быстро привести все это в порядок. Найти виновных оказывается значительно сложнее, но мы призываем, тем не менее, правоохранительные органы Германии проявлять в этом плане настойчивость и последовательность", - подчеркнул Нечаев.Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.
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в мире, великая отечественная война (1941-1945), россия, германия, мид германии, сергей нечаев (дипломат)
12:56 08.04.2022 (обновлено: 13:20 08.04.2022)
 
Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале

Посольство в Берлине направило ноту протеста из-за акта вандализма на мемориале

© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтактеАтака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтакте
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту с требованием исключить возможные акты вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев после осквернения крупнейшего советского воинского мемориала, расположенного в берлинском Трептов-парке.
"Прежде всего мы информировали все правоохранительные органы Германии, направили соответствующую ноту в МИД ФРГ. Наши требования совершенно понятные: мы призываем, прежде всего, немедленно устранить все эти надписи, которые свидетельствуют о русофобском вандализме. Мы призываем усилить охрану и исключить впредь подобного рода инциденты. И, естественно, принять исчерпывающие меры для того, чтобы ничего подобного больше не повторялось", - отметил дипломат в эфире "России 24".
"Немецкие власти различных уровней достаточно бережно относились к соблюдению российско-германского соглашения и случаи вандализма были единичными. И нам удавалось достаточно быстро привести все это в порядок. Найти виновных оказывается значительно сложнее, но мы призываем, тем не менее, правоохранительные органы Германии проявлять в этом плане настойчивость и последовательность", - подчеркнул Нечаев.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.
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В миреВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияГерманияМИД ГерманииСергей Нечаев (дипломат)
 
 
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