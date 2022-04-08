https://ria.ru/20220408/protest-1782493052.html

Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале

Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале - РИА Новости, 08.04.2022

Посольство в Берлине выразило протест из-за акта вандализма на мемориале

Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту с требованием исключить возможные акты вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:56

2022-04-08T12:56

2022-04-08T13:20

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

россия

германия

мид германии

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту с требованием исключить возможные акты вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев после осквернения крупнейшего советского воинского мемориала, расположенного в берлинском Трептов-парке."Прежде всего мы информировали все правоохранительные органы Германии, направили соответствующую ноту в МИД ФРГ. Наши требования совершенно понятные: мы призываем, прежде всего, немедленно устранить все эти надписи, которые свидетельствуют о русофобском вандализме. Мы призываем усилить охрану и исключить впредь подобного рода инциденты. И, естественно, принять исчерпывающие меры для того, чтобы ничего подобного больше не повторялось", - отметил дипломат в эфире "России 24"."Немецкие власти различных уровней достаточно бережно относились к соблюдению российско-германского соглашения и случаи вандализма были единичными. И нам удавалось достаточно быстро привести все это в порядок. Найти виновных оказывается значительно сложнее, но мы призываем, тем не менее, правоохранительные органы Германии проявлять в этом плане настойчивость и последовательность", - подчеркнул Нечаев.Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, великая отечественная война (1941-1945), россия, германия, мид германии, сергей нечаев (дипломат)