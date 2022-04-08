https://ria.ru/20220408/potter-1782521198.html
Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня
Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня - РИА Новости, 08.04.2022
Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня
Продажи электронных книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз, сообщает пресс-служба сервиса. Интерес увеличился после объявления о снятии их из... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:01
2022-04-08T15:01
2022-04-08T15:01
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Продажи электронных книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз, сообщает пресс-служба сервиса. Интерес увеличился после объявления о снятии их из ассортимента с 9 апреля. В топ-10 по выручке электронных и аудиокниг в сервисе за последние два дня попало сразу восемь произведений из серии.На первом месте рейтинга — сборник "Гарри Поттер. Полная коллекция", на третьем — "Гарри Поттер и проклятое дитя". С четвертого по шестое место расположились "Гарри Поттер и Дары Смерти", "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и принц-полукровка", с восьмого по десятое — "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Кубок огня" и "Гарри Поттер и Тайная комната".Интерес к книгам о юном волшебнике на английском языке тоже стал больше. По данным "ЛитРеса", с 6 по 7 апреля их покупали в 61 раз чаще по отношению к периоду с 4 по 5 апреля. Всего было продано более 550 экземпляров.Ранее сервис сообщил РИА Новости, что книги о Гарри Поттере снимаются с продажи 8 апреля в 23.59 на неопределенный срок по решению правообладателя. У пользователей, которые уже приобрели произведения, они останутся в личном кабинете навсегда.
https://ria.ru/20220406/otzyvy-1782106413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гарри поттер, книги
Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня
Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз после объявления об их снятии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Продажи электронных книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз, сообщает пресс-служба сервиса. Интерес увеличился после объявления о снятии их из ассортимента с 9 апреля.
"Книги на русском языке о мальчике-волшебнике с 6 по 7 апреля покупали в 48 раз чаще по количеству экземпляров в сравнении с периодом с 4 по 5 апреля. Всего за два дня было продано более пяти тысяч экземпляров произведений Джоан Роулинг на сумму более 1,7 миллиона рублей без учета работ, написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт", — уточняется в пресс-релизе.
В топ-10 по выручке электронных и аудиокниг в сервисе за последние два дня попало сразу восемь произведений из серии.
На первом месте рейтинга — сборник "Гарри Поттер. Полная коллекция", на третьем — "Гарри Поттер и проклятое дитя". С четвертого по шестое место расположились "Гарри Поттер и Дары Смерти", "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и принц-полукровка", с восьмого по десятое — "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Кубок огня" и "Гарри Поттер и Тайная комната".
Интерес к книгам о юном волшебнике на английском языке тоже стал больше. По данным "ЛитРеса", с 6 по 7 апреля их покупали в 61 раз чаще по отношению к периоду с 4 по 5 апреля. Всего было продано более 550 экземпляров.
"Выручка от продаж английских версий за последние два дня составила более 260 тысяч рублей", — делятся подробностями в пресс-службе.
Ранее сервис сообщил
РИА Новости, что книги о Гарри Поттере снимаются с продажи 8 апреля в 23.59 на неопределенный срок по решению правообладателя. У пользователей, которые уже приобрели произведения, они останутся в личном кабинете навсегда.