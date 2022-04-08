https://ria.ru/20220408/potter-1782521198.html

Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня

Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня - РИА Новости, 08.04.2022

Продажи книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз за два дня

Продажи электронных книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз, сообщает пресс-служба сервиса. Интерес увеличился после объявления о снятии их из... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:01

2022-04-08T15:01

2022-04-08T15:01

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Продажи электронных книг о Гарри Поттере на "ЛитРес" выросли в 48 раз, сообщает пресс-служба сервиса. Интерес увеличился после объявления о снятии их из ассортимента с 9 апреля. В топ-10 по выручке электронных и аудиокниг в сервисе за последние два дня попало сразу восемь произведений из серии.На первом месте рейтинга — сборник "Гарри Поттер. Полная коллекция", на третьем — "Гарри Поттер и проклятое дитя". С четвертого по шестое место расположились "Гарри Поттер и Дары Смерти", "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и принц-полукровка", с восьмого по десятое — "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Кубок огня" и "Гарри Поттер и Тайная комната".Интерес к книгам о юном волшебнике на английском языке тоже стал больше. По данным "ЛитРеса", с 6 по 7 апреля их покупали в 61 раз чаще по отношению к периоду с 4 по 5 апреля. Всего было продано более 550 экземпляров.Ранее сервис сообщил РИА Новости, что книги о Гарри Поттере снимаются с продажи 8 апреля в 23.59 на неопределенный срок по решению правообладателя. У пользователей, которые уже приобрели произведения, они останутся в личном кабинете навсегда.

https://ria.ru/20220406/otzyvy-1782106413.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гарри поттер, книги