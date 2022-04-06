https://ria.ru/20220406/potter-1782131487.html

"ЛитРес" заявил о снятии с продажи всех цифровых книг о Гарри Поттере

"ЛитРес" заявил о снятии с продажи всех цифровых книг о Гарри Поттере - РИА Новости, 06.04.2022

"ЛитРес" заявил о снятии с продажи всех цифровых книг о Гарри Поттере

"ЛитРес" заявил о том, что 8 апреля снимет с продажи все электронные книги о Гарри Поттере. Об этом сообщается в Telegram-канале магазина. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:05

2022-04-06T17:05

2022-04-06T18:23

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "ЛитРес" заявил о том, что 8 апреля снимет с продажи все электронные книги о Гарри Поттере. Об этом сообщается в Telegram-канале магазина. Все приобретенные ранее книги останутся в личной библиотеке пользователей, пишут в публикации. В пресс-службе сервиса уточнили, что произведения исчезнут с полок "по решению правообладателя на неопределенный срок. В данный момент ведутся переговоры". В марте была перенесена российская премьера третьей части франшизы "Фантастические твари". Этот проект расширяет вселенную Гарри Поттера. В нем рассказывается о событиях, произошедших в волшебном мире задолго до рождения мальчика, который выжил.

https://ria.ru/20220405/spears-1781909757.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, литрес