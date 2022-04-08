https://ria.ru/20220408/pentagon-1782626969.html

Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции

Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 08.04.2022

Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции

Планирование размещения сил США в Финляндии и Швеции на фоне разговоров о возможности вступления государств в НАТО не ведется, заявил официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:37

2022-04-08T23:37

2022-04-08T23:37

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финляндия

сша

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Планирование размещения сил США в Финляндии и Швеции на фоне разговоров о возможности вступления государств в НАТО не ведется, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он отметил, что процесс планирования предполагал бы действительное участие Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

https://ria.ru/20220404/nato-1781672872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, сша, швеция, нато