https://ria.ru/20220408/pentagon-1782626969.html
Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции
Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 08.04.2022
Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции
Планирование размещения сил США в Финляндии и Швеции на фоне разговоров о возможности вступления государств в НАТО не ведется, заявил официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:37
2022-04-08T23:37
2022-04-08T23:37
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Планирование размещения сил США в Финляндии и Швеции на фоне разговоров о возможности вступления государств в НАТО не ведется, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он отметил, что процесс планирования предполагал бы действительное участие Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
https://ria.ru/20220404/nato-1781672872.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, швеция, нато
Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции
Пентагон: США не ведут планирования размещения сил в Финляндии и Швеции