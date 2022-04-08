Туроператоры назвали страны, где россияне смогут отдохнуть в этом году
Туроператоры назвали 12 стран, в которых россияне смогут провести отпуск в 2022 году
Женщина загорает на пляже на Мальдивах
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ за рубеж, пока это 12 стран, в которых российские туристы смогут отдохнуть в этом году, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), Сербию, Армению и Азербайджан на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах", - сообщили в туроператоре.
В компании отмечают, что после 9 апреля список доступных стран может расшириться, благодаря снятию со стороны России действовавших ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира, в том числе на чартерные рейсы. "Однако этот процесс требует времени и тщательной проработки, так как зависит от ограничений введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение, прямое или со стыковкой", - уточнили в Fun&Sun.
"Основная проблема сейчас - это поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Проблема уже решается, в частности "Интурист" уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании "Азимут". Ведется восстановление собственной полетной программы и из других регионов вылета", - рассказали в пресс-службе туроператора.
В Anex Tour тоже рассказали, что с 29 апреля начнутся полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы стартуют из четырех городов - Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трём направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. В компании отметили, что список городов вылета не окончательный, и его планируют увеличивать.
"Продажи открылись 6 апреля и уже активно идут первые заявки. На данный момент большинство новых заявок - это перебронирование несостоявшихся путевок", - сообщили в туркомпании. Добавив, что стоимость туров на двоих в отель четыре звезды на неделю стартует от 91,5 тысячи рублей в Бодрум и от 102,1 тысячи в Анталью на аналогичных условиях.
Туроператоры рекомендуют отправляющимся в зарубежную поездку туристам выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания "все включено". "Так как сейчас оплата услуг картами или снятие наличных в стране пребывания может быть затруднено и даже невозможно", - указали в Fun&Sun.
3 апреля, 08:00ТуризмВ гостях у бабушки: за что туристы любят Сербию