https://ria.ru/20220408/otpusk-1782420849.html

Туроператоры назвали страны, где россияне смогут отдохнуть в этом году

Туроператоры назвали страны, где россияне смогут отдохнуть в этом году - РИА Новости, 08.04.2022

Туроператоры назвали страны, где россияне смогут отдохнуть в этом году

Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ за рубеж, пока это 12 стран, в которых российские туристы смогут отдохнуть в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T04:39

2022-04-08T04:39

2022-04-08T04:39

туризм

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россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ за рубеж, пока это 12 стран, в которых российские туристы смогут отдохнуть в этом году, рассказали РИА Новости представители отрасли.В компании отмечают, что после 9 апреля список доступных стран может расшириться, благодаря снятию со стороны России действовавших ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира, в том числе на чартерные рейсы. "Однако этот процесс требует времени и тщательной проработки, так как зависит от ограничений введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение, прямое или со стыковкой", - уточнили в Fun&Sun."Основная проблема сейчас - это поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Проблема уже решается, в частности "Интурист" уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании "Азимут". Ведется восстановление собственной полетной программы и из других регионов вылета", - рассказали в пресс-службе туроператора.В Anex Tour тоже рассказали, что с 29 апреля начнутся полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы стартуют из четырех городов - Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трём направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. В компании отметили, что список городов вылета не окончательный, и его планируют увеличивать."Продажи открылись 6 апреля и уже активно идут первые заявки. На данный момент большинство новых заявок - это перебронирование несостоявшихся путевок", - сообщили в туркомпании. Добавив, что стоимость туров на двоих в отель четыре звезды на неделю стартует от 91,5 тысячи рублей в Бодрум и от 102,1 тысячи в Анталью на аналогичных условиях.Туроператоры рекомендуют отправляющимся в зарубежную поездку туристам выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания "все включено". "Так как сейчас оплата услуг картами или снятие наличных в стране пребывания может быть затруднено и даже невозможно", - указали в Fun&Sun.

https://ria.ru/20220408/egipet-1782417297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, россия