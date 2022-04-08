https://ria.ru/20220408/otpechatki-1782467800.html

МВД планирует взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС

МВД планирует взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС - РИА Новости, 08.04.2022

МВД планирует взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС

МВД России рассчитывает взять отпечатки пальцев у 3-5 миллионов граждан ЕАЭС по новому закону, что позволит повысить качество контроля за иностранцами в РФ, а... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:36

2022-04-08T11:36

2022-04-08T11:36

безопасность

евразийский экономический союз

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

белоруссия

армения

казахстан

россия

киргизия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МВД России рассчитывает взять отпечатки пальцев у 3-5 миллионов граждан ЕАЭС по новому закону, что позволит повысить качество контроля за иностранцами в РФ, а также улучшит раскрываемость преступлений, сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников.Закон о дактилоскопировании был принят в России в конце прошлого года. Согласно нему, срок, в течение которого иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации, зависит от цели их въезда. Если человек проведет в РФ более 90 дней не по рабочим вопросам, то должен пройти данную процедуру не позднее 90 дней со дня въезда. Трудовые мигранты должны сдать отпечатки в течение 30 дней."По нашим оценкам, новые требования позволят охватить от 3 до 5 миллионов граждан ЕАЭС в части дактилоскопирования и фотографирования, что существенно повысит качество осуществления контроля за нахождением иностранцев на территории страны, раскрываемость преступлений и эффективность профилактической работы", - рассказал Кадочников в эфире радиостанции "Милицейская волна". По его словам, в ходе идентификации иностранцев по отпечаткам пальцев в минувшем году было установлено порядка 20 тысяч людей, живущих по чужим документам - каждый 50-й среди тех, у кого взяли отпечатки.В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.

https://ria.ru/20220113/migranty-1767594272.html

https://ria.ru/20210923/kriminalist-1751010163.html

белоруссия

армения

казахстан

россия

киргизия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, евразийский экономический союз, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, армения, казахстан, россия, киргизия