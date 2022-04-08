МВД планирует взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС
МВД планирует взять отпечатки пальцев у трех-пяти миллионов граждан ЕАЭС по новому закону
Снятие биометрических данных
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МВД России рассчитывает взять отпечатки пальцев у 3-5 миллионов граждан ЕАЭС по новому закону, что позволит повысить качество контроля за иностранцами в РФ, а также улучшит раскрываемость преступлений, сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников.
Закон о дактилоскопировании был принят в России в конце прошлого года. Согласно нему, срок, в течение которого иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации, зависит от цели их въезда. Если человек проведет в РФ более 90 дней не по рабочим вопросам, то должен пройти данную процедуру не позднее 90 дней со дня въезда. Трудовые мигранты должны сдать отпечатки в течение 30 дней.
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"По нашим оценкам, новые требования позволят охватить от 3 до 5 миллионов граждан ЕАЭС в части дактилоскопирования и фотографирования, что существенно повысит качество осуществления контроля за нахождением иностранцев на территории страны, раскрываемость преступлений и эффективность профилактической работы", - рассказал Кадочников в эфире радиостанции "Милицейская волна". По его словам, в ходе идентификации иностранцев по отпечаткам пальцев в минувшем году было установлено порядка 20 тысяч людей, живущих по чужим документам - каждый 50-й среди тех, у кого взяли отпечатки.
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