https://ria.ru/20220408/neft-1782563199.html

СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть

СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть - РИА Новости, 08.04.2022

СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть

Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты - теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:40

2022-04-08T16:40

2022-04-08T16:47

экономика

россия

shell

европа

цены на нефть

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты - теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.В феврале Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2". В марте компания объявила, что намерена отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах, а также прекратить спотовые закупки нефти из РФ. В четверг Shell опубликовала прогноз - согласно нему компания по итогам прошедшего периода потеряет от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением некоторой деятельности в РФ."В случае с Shell компания внесла изменения в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание... Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения", - пишет агентство.Блумберг уточняет, что продажа такой смеси является совершенно законной, поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку российской нефти. Кроме того, пишет издание, "смешивание - это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно, а делать другое".Согласно сообщению Блумберга, трейдеры называют такую смесь "латвийской", потому что смешение происходит в латвийском порту Вентпилс. Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти трейдеры говорили о "малайзийской" или "сингапурской" смесях.

https://ria.ru/20220408/udar-1782552593.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, shell, европа, цены на нефть