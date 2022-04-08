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СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть - РИА Новости, 08.04.2022
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СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть
СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть - РИА Новости, 08.04.2022
СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть
Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты - теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:40
2022-04-08T16:47
экономика
россия
shell
европа
цены на нефть
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты - теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.В феврале Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2". В марте компания объявила, что намерена отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах, а также прекратить спотовые закупки нефти из РФ. В четверг Shell опубликовала прогноз - согласно нему компания по итогам прошедшего периода потеряет от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением некоторой деятельности в РФ."В случае с Shell компания внесла изменения в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание... Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения", - пишет агентство.Блумберг уточняет, что продажа такой смеси является совершенно законной, поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку российской нефти. Кроме того, пишет издание, "смешивание - это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно, а делать другое".Согласно сообщению Блумберга, трейдеры называют такую смесь "латвийской", потому что смешение происходит в латвийском порту Вентпилс. Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти трейдеры говорили о "малайзийской" или "сингапурской" смесях.
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экономика, россия, shell, европа, цены на нефть
16:40 08.04.2022 (обновлено: 16:47 08.04.2022)
 
СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать российскую нефть

Bloomberg: Shell покупает нефть из России, если она смешана с произведенной в другой стране

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты - теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.
В феврале Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2". В марте компания объявила, что намерена отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах, а также прекратить спотовые закупки нефти из РФ. В четверг Shell опубликовала прогноз - согласно нему компания по итогам прошедшего периода потеряет от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением некоторой деятельности в РФ.
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"В случае с Shell компания внесла изменения в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание... Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения", - пишет агентство.
Блумберг уточняет, что продажа такой смеси является совершенно законной, поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку российской нефти. Кроме того, пишет издание, "смешивание - это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно, а делать другое".
Согласно сообщению Блумберга, трейдеры называют такую смесь "латвийской", потому что смешение происходит в латвийском порту Вентпилс. Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти трейдеры говорили о "малайзийской" или "сингапурской" смесях.
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