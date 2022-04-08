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Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти - РИА Новости, 08.04.2022
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Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти
Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти
Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, чтобы способствовать снижению высоких цен на энергоносители в условиях... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T05:31
2022-04-08T05:31
экономика
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, чтобы способствовать снижению высоких цен на энергоносители в условиях продолжающегося кризиса на Украине, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.Ранее в Сеуле уже решили высвободить 4,42 миллиона баррелей. Решение сделано согласно договоренности стран-член Международного энергетического агентства. С прошлого месяца они согласились высвободить в общем 180 миллионов баррелей нефти из своих резервов в ответ на напряженность на нефтяных рынках, вызванную кризисом на Украине.По данным ведомства, для Южной Кореи 7,23 миллиона баррелей является самым большим объемом, когда-либо выпущенным страной из стратегических запасов в рамках подобных международных мер. Оставшихся запасов хватит более чем на 90 дней без импорта нефти.Как сообщает агентство Рёнхап, цены на дубайскую нефть, эталон Южной Кореи, в среду достигли 103,79 доллара за баррель, в конце 2021 года цена была 77,12 доллара за баррель.Ранее сообщалось, что потребительские цены в Южной Корее в марте выросли более чем на 4,1% в годовом исчислении, максимум инфляции впервые с декабря 2011 года, на фоне роста цен на энергоносители подскочили из-за украинского кризиса.
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экономика, южная корея, в мире
05:31 08.04.2022
 
Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти

Южная Корея высвободит еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, чтобы способствовать снижению высоких цен на энергоносители в условиях продолжающегося кризиса на Украине, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
Ранее в Сеуле уже решили высвободить 4,42 миллиона баррелей. Решение сделано согласно договоренности стран-член Международного энергетического агентства. С прошлого месяца они согласились высвободить в общем 180 миллионов баррелей нефти из своих резервов в ответ на напряженность на нефтяных рынках, вызванную кризисом на Украине.
"Решение направлено на обеспечение стабильности на энергетическом рынке как внутри страны, так и за рубежом, чтобы снизить нагрузку на наш народ и экономику в условиях затянувшегося украинского кризиса и резкого роста цен на энергоносители", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, для Южной Кореи 7,23 миллиона баррелей является самым большим объемом, когда-либо выпущенным страной из стратегических запасов в рамках подобных международных мер. Оставшихся запасов хватит более чем на 90 дней без импорта нефти.
Как сообщает агентство Рёнхап, цены на дубайскую нефть, эталон Южной Кореи, в среду достигли 103,79 доллара за баррель, в конце 2021 года цена была 77,12 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что потребительские цены в Южной Корее в марте выросли более чем на 4,1% в годовом исчислении, максимум инфляции впервые с декабря 2011 года, на фоне роста цен на энергоносители подскочили из-за украинского кризиса.
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