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Фонд защиты дольщиков Ленобласть может достроить 17 проблемных объектов
Фонд защиты дольщиков Ленобласть может достроить 17 проблемных объектов - РИА Новости, 08.04.2022
Фонд защиты дольщиков Ленобласть может достроить 17 проблемных объектов
Региональный фонд защиты дольщиков планирует достроить 17 проблемных объектов до конца года, сообщил на совещании с руководством федерального Фонда развития... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:31
2022-04-08T15:31
2022-04-08T15:31
ленинградская область
ленинградская область
обманутые дольщики в россии
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Региональный фонд защиты дольщиков планирует достроить 17 проблемных объектов до конца года, сообщил на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.По его словам, ключи от новых квартир получат около семи тысяч человек.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, среди ключевых тем совещания мероприятия была работа проектировщиков и конкурсных управляющих, графики строительства и финансирования. Ещё один вопрос — завершение строительства проблемных объектов с участием инвесторов.Барановский также отметил, что в текущем году региональный Фонд будет вести работы в 52 проблемных объектах. Из вводных объектов: 12 домов ЖК "Шотландия", четыре дома ЖК "Щегловская усадьба" и дом в ЖК Yolkki Village. На восстановление прав граждан в бюджете Ленинградской области предусмотрено 10,9 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, обманутые дольщики в россии, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Региональный фонд защиты дольщиков планирует достроить 17 проблемных объектов до конца года, сообщил на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
По его словам, ключи от новых квартир получат около семи тысяч человек.
"Практически по всем объектам прошли конкурсы по выбору подрядчиков и, конечно, сейчас совсем иначе будем работать. Обязательства, которые мы на себя брали, в бюджете зафиксировали. Эти средства помогут нам максимально эффективно выполнить поручение президента", — сказал Барановский.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, среди ключевых тем совещания мероприятия была работа проектировщиков и конкурсных управляющих, графики строительства и финансирования. Ещё один вопрос — завершение строительства проблемных объектов с участием инвесторов.
Барановский также отметил, что в текущем году региональный Фонд будет вести работы в 52 проблемных объектах. Из вводных объектов: 12 домов ЖК "Шотландия", четыре дома ЖК "Щегловская усадьба" и дом в ЖК Yolkki Village. На восстановление прав граждан в бюджете Ленинградской области
предусмотрено 10,9 миллиарда рублей.