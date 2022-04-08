https://ria.ru/20220408/nedostroy-1782540124.html

Фонд защиты дольщиков Ленобласть может достроить 17 проблемных объектов

Фонд защиты дольщиков Ленобласть может достроить 17 проблемных объектов - РИА Новости, 08.04.2022

Фонд защиты дольщиков Ленобласть может достроить 17 проблемных объектов

Региональный фонд защиты дольщиков планирует достроить 17 проблемных объектов до конца года, сообщил на совещании с руководством федерального Фонда развития... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:31

2022-04-08T15:31

2022-04-08T15:31

ленинградская область

ленинградская область

обманутые дольщики в россии

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Региональный фонд защиты дольщиков планирует достроить 17 проблемных объектов до конца года, сообщил на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.По его словам, ключи от новых квартир получат около семи тысяч человек.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, среди ключевых тем совещания мероприятия была работа проектировщиков и конкурсных управляющих, графики строительства и финансирования. Ещё один вопрос — завершение строительства проблемных объектов с участием инвесторов.Барановский также отметил, что в текущем году региональный Фонд будет вести работы в 52 проблемных объектах. Из вводных объектов: 12 домов ЖК "Шотландия", четыре дома ЖК "Щегловская усадьба" и дом в ЖК Yolkki Village. На восстановление прав граждан в бюджете Ленинградской области предусмотрено 10,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211116/dolschiki-1759280325.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, обманутые дольщики в россии, жилье