https://ria.ru/20220408/nato-1782561442.html

НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима, заявили в МИД

НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима, заявили в МИД - РИА Новости, 08.04.2022

НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:35

2022-04-08T16:35

2022-04-08T16:35

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

нато

москва

киевская область

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режимаВ размещенном на сайте МИД РФ ее комментарии по итогам заседания Совета НАТО на уровне глав МИД говорится, что "Йенс Столтенберг постыдно уклонился от комментариев по поводу издевательств украинских боевиков над российскими военнопленными. Сказал, что он, ничего об этом не знает. Или не хочет знать"."Закрывать глаза на преступления киевского режима у НАТО в порядке вещей", - говорится в документе."Зато Генсекретарь охотно рассуждал о "трагедии в Буче". По его словам, "когда и если" российские войска отступят из украинских городов, то там найдутся "массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений". Налицо двойные стандарты, которые, очевидно, также являются "общей ценностью" для коллективного Запада", - заключается в нем.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782548245.html

https://ria.ru/20220408/krizis-1782424368.html

россия

москва

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, москва, киевская область, йенс столтенберг, владимир путин