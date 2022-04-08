https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782624088.html

В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки

В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки - РИА Новости, 08.04.2022

В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки

Депутаты парламента гагаузской автономии Молдавии приняли декларацию, в которой выступают против запрета георгиевской ленточки, поскольку это вносит раскол в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:55

2022-04-08T22:55

2022-04-08T22:55

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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Депутаты парламента гагаузской автономии Молдавии приняли декларацию, в которой выступают против запрета георгиевской ленточки, поскольку это вносит раскол в общество, сообщила пресс-служба законодательного органа.В четверг парламент Молдавии одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z, законопроект будет рассмотрен и в третьем чтении. Депутаты хотят ввести ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование данных символов. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов."Мы, депутаты Народного собрания Гагаузии, считаем, что парламент Молдовы своим запретом вносит раскол в общество и, фактически, вводит политическую цензуру... Народное собрание Гагаузии осуждает вышеуказанное решение парламента РМ и просит депутатов отказаться от этой идеи для сохранения стабильности в обществе", - говорится в декларации, опубликованной на сайте парламента автономии.Гагаузские депутаты отметили, что подобный запрет отразится на дружеских взаимоотношениях между Молдавией и Россией, что является недопустимым.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, молдавия