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В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки - РИА Новости, 08.04.2022
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В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки
В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки - РИА Новости, 08.04.2022
В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки
Депутаты парламента гагаузской автономии Молдавии приняли декларацию, в которой выступают против запрета георгиевской ленточки, поскольку это вносит раскол в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:55
2022-04-08T22:55
в мире
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Депутаты парламента гагаузской автономии Молдавии приняли декларацию, в которой выступают против запрета георгиевской ленточки, поскольку это вносит раскол в общество, сообщила пресс-служба законодательного органа.В четверг парламент Молдавии одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z, законопроект будет рассмотрен и в третьем чтении. Депутаты хотят ввести ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование данных символов. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов."Мы, депутаты Народного собрания Гагаузии, считаем, что парламент Молдовы своим запретом вносит раскол в общество и, фактически, вводит политическую цензуру... Народное собрание Гагаузии осуждает вышеуказанное решение парламента РМ и просит депутатов отказаться от этой идеи для сохранения стабильности в обществе", - говорится в декларации, опубликованной на сайте парламента автономии.Гагаузские депутаты отметили, что подобный запрет отразится на дружеских взаимоотношениях между Молдавией и Россией, что является недопустимым.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html
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в мире, россия, украина, молдавия
22:55 08.04.2022
 
В Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки

Парламент гагаузской автономии Молдавии выступил против запрета георгиевской ленточки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Георгиевская ленточка
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Депутаты парламента гагаузской автономии Молдавии приняли декларацию, в которой выступают против запрета георгиевской ленточки, поскольку это вносит раскол в общество, сообщила пресс-служба законодательного органа.
В четверг парламент Молдавии одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z, законопроект будет рассмотрен и в третьем чтении. Депутаты хотят ввести ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование данных символов. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
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"Мы, депутаты Народного собрания Гагаузии, считаем, что парламент Молдовы своим запретом вносит раскол в общество и, фактически, вводит политическую цензуру... Народное собрание Гагаузии осуждает вышеуказанное решение парламента РМ и просит депутатов отказаться от этой идеи для сохранения стабильности в обществе", - говорится в декларации, опубликованной на сайте парламента автономии.
Гагаузские депутаты отметили, что подобный запрет отразится на дружеских взаимоотношениях между Молдавией и Россией, что является недопустимым.
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Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.
 
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