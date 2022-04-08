Рейтинг@Mail.ru
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782484372.html
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 08.04.2022
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса
Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:33
2022-04-08T12:33
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
максим паршин
дмитрий чернышенко
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577346058_0:245:3062:1967_1920x0_80_0_0_45efc82c2e6b1b52844fc8847806f992.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг", - говорится в сообщении.Министерство ждет заявок от правообладателей ERP (система управления предприятием - ред.), CRM (система управления отношениями с клиентами - ред.), специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям (производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам). Планируется, что эти решения повысят производительность и снизят издержки предприятий, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.Программа Минцифры России позволяет малому и среднему бизнесу приобрести ПО российских производителей за полцены. Льготные условия предоставляются за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.Правительство РФ в этом году вдвое увеличило финансирование этой программы - теперь оно составляет около 2 миллиардов рублей, сообщил ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20220408/telekommunikatsii-1782419100.html
https://ria.ru/20220405/tekhnologii-1781868643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577346058_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1c7c8df8b19919bd115092dedf2c1dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, максим паршин, дмитрий чернышенко, россия, технологии
12:33 08.04.2022
 
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса

Минцифры начало отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сетевое оборудование в серверной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг", - говорится в сообщении.
Центр обработки данных - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
03:26
Минфин США разрешил операции с Россией, связанные с интернет-оборудованием
Министерство ждет заявок от правообладателей ERP (система управления предприятием - ред.), CRM (система управления отношениями с клиентами - ред.), специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям (производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам). Планируется, что эти решения повысят производительность и снизят издержки предприятий, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
Программа Минцифры России позволяет малому и среднему бизнесу приобрести ПО российских производителей за полцены. Льготные условия предоставляются за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.
Правительство РФ в этом году вдвое увеличило финансирование этой программы - теперь оно составляет около 2 миллиардов рублей, сообщил ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Программирование - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 12:52
Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЭкономикаМаксим ПаршинДмитрий ЧернышенкоРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала