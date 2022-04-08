https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782484372.html

Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса

Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 08.04.2022

Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса

Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:33

2022-04-08T12:33

2022-04-08T12:33

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

максим паршин

дмитрий чернышенко

россия

технологии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг", - говорится в сообщении.Министерство ждет заявок от правообладателей ERP (система управления предприятием - ред.), CRM (система управления отношениями с клиентами - ред.), специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям (производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам). Планируется, что эти решения повысят производительность и снизят издержки предприятий, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.Программа Минцифры России позволяет малому и среднему бизнесу приобрести ПО российских производителей за полцены. Льготные условия предоставляются за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.Правительство РФ в этом году вдвое увеличило финансирование этой программы - теперь оно составляет около 2 миллиардов рублей, сообщил ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20220408/telekommunikatsii-1782419100.html

https://ria.ru/20220405/tekhnologii-1781868643.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, максим паршин, дмитрий чернышенко, россия, технологии