https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782484372.html
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 08.04.2022
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса
Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:33
2022-04-08T12:33
2022-04-08T12:33
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
максим паршин
дмитрий чернышенко
россия
технологии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минцифры РФ начинает отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса, сообщает министерство."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг", - говорится в сообщении.Министерство ждет заявок от правообладателей ERP (система управления предприятием - ред.), CRM (система управления отношениями с клиентами - ред.), специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям (производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам). Планируется, что эти решения повысят производительность и снизят издержки предприятий, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.Программа Минцифры России позволяет малому и среднему бизнесу приобрести ПО российских производителей за полцены. Льготные условия предоставляются за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.Правительство РФ в этом году вдвое увеличило финансирование этой программы - теперь оно составляет около 2 миллиардов рублей, сообщил ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20220408/telekommunikatsii-1782419100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, максим паршин, дмитрий чернышенко, россия, технологии
Минцифры начало отбор облачного ПО для малого и среднего бизнеса
Минцифры начало отбор нового облачного программного продукта для малого и среднего бизнеса