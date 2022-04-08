https://ria.ru/20220408/memorial-1782530408.html

В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии - РИА Новости, 08.04.2022

В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

Москва требует от Софии расследовать осквернение мемориала советским воинам в болгарском Добриче и наказать виновных, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:03

2022-04-08T15:03

2022-04-08T15:17

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россия

болгария

мария захарова

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нато

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва требует от Софии расследовать осквернение мемориала советским воинам в болгарском Добриче и наказать виновных, заявили в пятницу в МИД РФ."Возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам в Болгарии. Преступники осквернили памятник- захоронение в городе Добрич, где упокоились около пятидесяти красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма",- говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.Она отметила, что "это злодеяние вписывается в "мейнстрим" русофобии, культивируемой властями государств НАТО и Евросоюза", которые "силятся разрушить дружеские чувства и взаимную симпатию, связывающие российский и болгарский народы"."Требуем от болгарских правоохранительных органов провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных, обеспечить должную охрану российских/советских памятников и захоронений",- заявила Захарова.

https://ria.ru/20220407/protest-1782410772.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, болгария, мария захарова, евросоюз, нато, великая отечественная война (1941-1945)