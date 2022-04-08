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В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии - РИА Новости, 08.04.2022
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В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии
В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии - РИА Новости, 08.04.2022
В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии
Москва требует от Софии расследовать осквернение мемориала советским воинам в болгарском Добриче и наказать виновных, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:03
2022-04-08T15:17
в мире
россия
болгария
мария захарова
евросоюз
нато
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва требует от Софии расследовать осквернение мемориала советским воинам в болгарском Добриче и наказать виновных, заявили в пятницу в МИД РФ."Возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам в Болгарии. Преступники осквернили памятник- захоронение в городе Добрич, где упокоились около пятидесяти красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма",- говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.Она отметила, что "это злодеяние вписывается в "мейнстрим" русофобии, культивируемой властями государств НАТО и Евросоюза", которые "силятся разрушить дружеские чувства и взаимную симпатию, связывающие российский и болгарский народы"."Требуем от болгарских правоохранительных органов провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных, обеспечить должную охрану российских/советских памятников и захоронений",- заявила Захарова.
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в мире, россия, болгария, мария захарова, евросоюз, нато, великая отечественная война (1941-1945)
15:03 08.04.2022 (обновлено: 15:17 08.04.2022)
 
В МИД протестуют из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

В МИД потребовали расследовать осквернение мемориала советским воинам в Болгарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва требует от Софии расследовать осквернение мемориала советским воинам в болгарском Добриче и наказать виновных, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам в Болгарии. Преступники осквернили памятник- захоронение в городе Добрич, где упокоились около пятидесяти красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма",- говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.
Она отметила, что "это злодеяние вписывается в "мейнстрим" русофобии, культивируемой властями государств НАТО и Евросоюза", которые "силятся разрушить дружеские чувства и взаимную симпатию, связывающие российский и болгарский народы".
"Требуем от болгарских правоохранительных органов провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных, обеспечить должную охрану российских/советских памятников и захоронений",- заявила Захарова.
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 23:42
Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке
 
В миреРоссияБолгарияМария ЗахароваЕвросоюзНАТОВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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