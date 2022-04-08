https://ria.ru/20220408/mariupol-1782610232.html

Более трех тысяч человек получили продуктовые наборы в Мариуполе

Более трех тысяч человек получили продуктовые наборы в Мариуполе - РИА Новости, 08.04.2022

Более трех тысяч человек получили продуктовые наборы в Мариуполе

Волонтеры "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" обеспечили более 3 тысяч человек продуктовыми наборами в Мариуполе в зоне боевых действий, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:41

2022-04-08T20:41

2022-04-08T20:41

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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в мире

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Волонтеры "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" обеспечили более 3 тысяч человек продуктовыми наборами в Мариуполе в зоне боевых действий, сообщил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.Демидов отметил, что волонтеры работают на передовой. По его словам, на следующей неделе группировку добровольцев нарастят до 200 человек."В ближайшее время часть из них будет работать в Мариуполе на постоянной основе в гуманитарных центрах "Единой России", - добавил он.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

мариуполь, единая россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия