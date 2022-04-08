09:04 08.04.2022 (обновлено: 09:13 08.04.2022)
Макрон заявил, что в случае своего переизбрания встретится с канцлером ФРГ
Макрон заявил, что в случае переизбрания в первую очередь встретится с канцлером ФРГ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первый лидер, с которым он встретится в случае своего переизбрания на выборах, будет канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Я думаю, что понимание, которое есть между Францией и Германией, помогает структурировать многие вопросы в двусторонних отношениях… а также в международных делах, поэтому да, это будет Олаф Шольц", - сказал Макрон в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос, с кем из мировых лидеров он встретится первым в случае своего переизбрания президентом Франции.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.