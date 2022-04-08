https://ria.ru/20220408/lavigne-1782543221.html

Аврил Лавин выходит замуж

Аврил Лавин выходит замуж - РИА Новости, 08.04.2022

Аврил Лавин выходит замуж

Аврил Лавин объявила о помолвке. Избранником певицы стал поп-панк-рокер Mod Sun (настоящее имя — Дерек Смит), сообщает People. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:12

2022-04-08T16:12

2022-04-08T16:12

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Москва, 8 апр — РИА Новости. Аврил Лавин объявила о помолвке. Избранником певицы стал поп-панк-рокер Mod Sun (настоящее имя — Дерек Смит), сообщает People. Рокер преподнес возлюбленной кольцо с гравировкой "Hi Icon" на внешней стороне. "Это первые слова, которые он мне сказал при нашем знакомстве", — поясняет Лавин. На внутренней стороне — другая надпись: "Mod + Avril".Камень в украшении — в форме сердца. Судя по словам певицы, именно об этом она и мечтала. "Он с самого начала знал, что я хочу такой бриллиант, потому что, когда мы встретились, у нас были кольца с сердцами. С тех пор мы носили их каждый день", — хвастается рокерша. Mod Sun и Аврил познакомились во время работы над альбом певицы. Пластинка вышла 25 февраля и называется Love Sux. Лавин уже дважды была замужем. Ее первый супруг — вокалист Sum 41 Дерик Уибли, а второй — Чед Крюгер из Nickelback. Недавно стало известно о том, что у Деми Мур появился новый возлюбленный. Она встречается с швейцарским шеф-поваром.

https://ria.ru/20220201/nikolaev-1770439824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, аврил лавин, замужество, свадьба, любовь