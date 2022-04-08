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Аврил Лавин выходит замуж
Аврил Лавин выходит замуж - РИА Новости, 08.04.2022
Аврил Лавин выходит замуж
Аврил Лавин объявила о помолвке. Избранником певицы стал поп-панк-рокер Mod Sun (настоящее имя — Дерек Смит), сообщает People. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:12
2022-04-08T16:12
2022-04-08T16:12
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Москва, 8 апр — РИА Новости. Аврил Лавин объявила о помолвке. Избранником певицы стал поп-панк-рокер Mod Sun (настоящее имя — Дерек Смит), сообщает People. Рокер преподнес возлюбленной кольцо с гравировкой "Hi Icon" на внешней стороне. "Это первые слова, которые он мне сказал при нашем знакомстве", — поясняет Лавин. На внутренней стороне — другая надпись: "Mod + Avril".Камень в украшении — в форме сердца. Судя по словам певицы, именно об этом она и мечтала. "Он с самого начала знал, что я хочу такой бриллиант, потому что, когда мы встретились, у нас были кольца с сердцами. С тех пор мы носили их каждый день", — хвастается рокерша. Mod Sun и Аврил познакомились во время работы над альбом певицы. Пластинка вышла 25 февраля и называется Love Sux. Лавин уже дважды была замужем. Ее первый супруг — вокалист Sum 41 Дерик Уибли, а второй — Чед Крюгер из Nickelback. Недавно стало известно о том, что у Деми Мур появился новый возлюбленный. Она встречается с швейцарским шеф-поваром.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, аврил лавин, замужество, свадьба, любовь
Аврил Лавин выходит замуж
Аврил Лавин объявила о помолвке с поп-панк-рокером Mod Sun
Москва, 8 апр — РИА Новости.
Аврил Лавин объявила о помолвке. Избранником певицы стал поп-панк-рокер Mod Sun (настоящее имя — Дерек Смит), сообщает
People.
"Это было самое идеальное и романтическое предложение руки и сердца, о котором я только могла мечтать! Мы были в Париже. Плавали на лодке по Сене. Играл скрипач. Я почувствовала, что время будто бы остановилось и есть только мы", — делится подробностями Арвил.
Рокер преподнес возлюбленной кольцо с гравировкой "Hi Icon" на внешней стороне. "Это первые слова, которые он мне сказал при нашем знакомстве", — поясняет Лавин. На внутренней стороне — другая надпись: "Mod + Avril".
Камень в украшении — в форме сердца. Судя по словам певицы, именно об этом она и мечтала.
"Он с самого начала знал, что я хочу такой бриллиант, потому что, когда мы встретились, у нас были кольца с сердцами. С тех пор мы носили их каждый день", — хвастается рокерша.
Mod Sun и Аврил познакомились во время работы над альбом певицы. Пластинка вышла 25 февраля и называется Love Sux.
Лавин уже дважды была замужем. Ее первый супруг — вокалист Sum 41 Дерик Уибли, а второй — Чед Крюгер из Nickelback.
Недавно стало
известно о том, что у Деми Мур появился новый возлюбленный. Она встречается с швейцарским шеф-поваром.