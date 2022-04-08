https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782507990.html

При ударе ВСУ по Краматорску использовалась ракета "Точка-У" с кассетами

При ударе ВСУ по Краматорску использовалась ракета "Точка-У" с кассетами - РИА Новости, 08.04.2022

При ударе ВСУ по Краматорску использовалась ракета "Точка-У" с кассетами

При ударе по Краматорску использовалась ракета "Точка-У", снаряженная кассетами, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:54

2022-04-08T13:54

2022-04-08T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. При ударе по Краматорску использовалась ракета "Точка-У", снаряженная кассетами, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Тип боеприпаса – как по Донецку тогда было применено – кассетный", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом.Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782500929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, краматорск