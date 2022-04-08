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При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484967.html
При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек
При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек - РИА Новости, 08.04.2022
При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек
Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщил представитель Народной... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:35
2022-04-08T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
краматорск
эдуард басурин
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала."Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать: железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших", — рассказал представитель ведомства, отметив, что использовалась кассетный снаряд.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "России 1", ВСУ, предположительно, использовали две ракеты "Точка-У" для удара."Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются. Это устаревший тип", — сказал руководитель республики, добавив, что с начала спецоперации силы ДНР сбили 24 ракеты "Точка-У".В свою очередь, российское Минобороны назвало не соответствующей действительности провокацией "все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск".В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружили в районе станции, используют только украинские военные.Там также напомнили, что 14 марта таким же боеприпасом дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и еще 36 получили ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/donbass-1782470578.html
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в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, краматорск, эдуард басурин
12:35 08.04.2022 (обновлено: 14:00 08.04.2022)
 
При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек

Эдуард Басурин сообщил о гибели 30 человек при ударе ВСУ "Точкой-У" по Краматорску

© AFP 2022 / Hervé Bar Сгоревшие автомобили возле вокзала в Краматорске
Сгоревшие автомобили возле вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / Hervé Bar
Сгоревшие автомобили возле вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
"Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать: железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших", — рассказал представитель ведомства, отметив, что использовалась кассетный снаряд.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "России 1", ВСУ, предположительно, использовали две ракеты "Точка-У" для удара.
"Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются. Это устаревший тип", — сказал руководитель республики, добавив, что с начала спецоперации силы ДНР сбили 24 ракеты "Точка-У".
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В свою очередь, российское Минобороны назвало не соответствующей действительности провокацией "все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск".
В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружили в районе станции, используют только украинские военные.
Там также напомнили, что 14 марта таким же боеприпасом дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и еще 36 получили ранения.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРКраматорскЭдуард Басурин
 
 
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