https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484967.html

При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек

При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек - РИА Новости, 08.04.2022

При ударе ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску погибли около 30 человек

Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщил представитель Народной... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:35

2022-04-08T12:35

2022-04-08T14:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара украинских военных ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала."Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать: железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших", — рассказал представитель ведомства, отметив, что использовалась кассетный снаряд.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "России 1", ВСУ, предположительно, использовали две ракеты "Точка-У" для удара."Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются. Это устаревший тип", — сказал руководитель республики, добавив, что с начала спецоперации силы ДНР сбили 24 ракеты "Точка-У".В свою очередь, российское Минобороны назвало не соответствующей действительности провокацией "все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск".В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружили в районе станции, используют только украинские военные.Там также напомнили, что 14 марта таким же боеприпасом дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и еще 36 получили ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/donbass-1782470578.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, краматорск, эдуард басурин