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Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза России и Китая - РИА Новости, 08.04.2022
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Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза России и Китая
Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза России и Китая - РИА Новости, 08.04.2022
Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза России и Китая
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что в интересах Франции не допустить сближения России РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:58
2022-04-08T17:58
в мире
франция
россия
китай
марин ле пен
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что в интересах Франции не допустить сближения России с Китаем."В интересах Франции - не допустить того, чтобы Россия бросилась в объятия к Китаю. В интересах Франции - сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира. Это стало бы большой проблемой для Франции", - сказала Ле Пен в эфире France info. По ее словам, необходимо сблизить Россию и Европу.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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в мире, франция, россия, китай, марин ле пен
17:58 08.04.2022
 
Ле Пен заявила, что в интересах Франции не допустить союза России и Китая

Кандидат в президенты Франции Ле Пен призвала не допустить союза России и Китая

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что в интересах Франции не допустить сближения России с Китаем.
"В интересах Франции - не допустить того, чтобы Россия бросилась в объятия к Китаю. В интересах Франции - сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира. Это стало бы большой проблемой для Франции", - сказала Ле Пен в эфире France info. По ее словам, необходимо сблизить Россию и Европу.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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Кто претендует на пост президента Франции
 
В миреФранцияРоссияКитайМарин Ле Пен
 
 
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