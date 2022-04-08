Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Хованскому вернули интернет - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/khovanskiy-1782452103.html
Блогеру Хованскому вернули интернет
Блогеру Хованскому вернули интернет - РИА Новости, 08.04.2022
Блогеру Хованскому вернули интернет
Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:29
2022-04-08T10:29
происшествия
юрий хованский
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736514367_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_66771a63938e6e29119f04d0ea133915.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и пользоваться интернетом, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук."Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга продлена мера пресечения в отношении Юрия Хованского, однако изменены запреты — исключен запрет на выход за пределы жилого помещения с 18.00 до 10.00, а также запрет пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", - рассказал Передрук.Он уточнил, остальные ранее установленные судом запреты сохраняются, например, на общение со СМИ.В конце декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему "запрет определенных действий". Из здания суда блогер отправился домой.Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20210723/khovanskiy-1742552362.html
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736514367_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_7bd572c64c4ef25f85619dfc2cf89d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, юрий хованский, санкт-петербург
10:29 08.04.2022
 
Блогеру Хованскому вернули интернет

Адвокат Передрук: блогеру Хованскому разрешили выходить из дома и вернули интернет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде
Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и пользоваться интернетом, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук.
"Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга продлена мера пресечения в отношении Юрия Хованского, однако изменены запреты — исключен запрет на выход за пределы жилого помещения с 18.00 до 10.00, а также запрет пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", - рассказал Передрук.
Он уточнил, остальные ранее установленные судом запреты сохраняются, например, на общение со СМИ.
В конце декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему "запрет определенных действий". Из здания суда блогер отправился домой.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 14:31
Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"
Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.
Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
Скриншот видео задержания блогера Хованского
9 июня 2021, 11:14
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
 
ПроисшествияЮрий ХованскийСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала