https://ria.ru/20220408/khovanskiy-1782452103.html
Блогеру Хованскому вернули интернет
Блогеру Хованскому вернули интернет - РИА Новости, 08.04.2022
Блогеру Хованскому вернули интернет
Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:29
2022-04-08T10:29
2022-04-08T10:29
происшествия
юрий хованский
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736514367_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_66771a63938e6e29119f04d0ea133915.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и пользоваться интернетом, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук."Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга продлена мера пресечения в отношении Юрия Хованского, однако изменены запреты — исключен запрет на выход за пределы жилого помещения с 18.00 до 10.00, а также запрет пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", - рассказал Передрук.Он уточнил, остальные ранее установленные судом запреты сохраняются, например, на общение со СМИ.В конце декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему "запрет определенных действий". Из здания суда блогер отправился домой.Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20210723/khovanskiy-1742552362.html
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736514367_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_7bd572c64c4ef25f85619dfc2cf89d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юрий хованский, санкт-петербург
Блогеру Хованскому вернули интернет
Адвокат Передрук: блогеру Хованскому разрешили выходить из дома и вернули интернет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и пользоваться интернетом, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук.
"Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга
продлена мера пресечения в отношении Юрия Хованского
, однако изменены запреты — исключен запрет на выход за пределы жилого помещения с 18.00 до 10.00, а также запрет пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", - рассказал Передрук.
Он уточнил, остальные ранее установленные судом запреты сохраняются, например, на общение со СМИ.
В конце декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему "запрет определенных действий". Из здания суда блогер отправился домой.
Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.
Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.