https://ria.ru/20220408/khovanskiy-1782452103.html

Блогеру Хованскому вернули интернет

Блогеру Хованскому вернули интернет - РИА Новости, 08.04.2022

Блогеру Хованскому вернули интернет

Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:29

2022-04-08T10:29

2022-04-08T10:29

происшествия

юрий хованский

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и пользоваться интернетом, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук."Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга продлена мера пресечения в отношении Юрия Хованского, однако изменены запреты — исключен запрет на выход за пределы жилого помещения с 18.00 до 10.00, а также запрет пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", - рассказал Передрук.Он уточнил, остальные ранее установленные судом запреты сохраняются, например, на общение со СМИ.В конце декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему "запрет определенных действий". Из здания суда блогер отправился домой.Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

https://ria.ru/20210723/khovanskiy-1742552362.html

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, юрий хованский, санкт-петербург