https://ria.ru/20220408/izrail-1782487801.html

"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив - РИА Новости, 08.04.2022

"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

Авиакомпания "ИрАэро" запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:57

2022-04-08T13:57

2022-04-08T14:01

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля, сообщает АТОР.Перевозки будут осуществляться из аэропорта Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100. Цены на билеты начинаются от 50 тысяч рублей.Однако есть нюансы: из-за того что лайнер ближнемагистральный, во время полета предусмотрена дозаправка в Минеральных Водах. В итоге перелет займет почти 7,5 часов в одну сторону. Сейчас по этому маршруту летает только израильская EIAI шесть раз в неделю. Стоимость билетов выше — от 66 тысяч рублей с вылетом в апреле-первой половине мая. Однако, по мнению экспертов, этот рейс более комфортный: он длится около четырех часов и осуществляется на более вместительных лайнерах Boeing 737-800.Напомним, Оперштаб с 9 апреля года снял ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов с 52 странами, в том числе и с Израилем.

https://ria.ru/20220408/aviareysy-1782424542.html

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Ольга Кабанова

новости - туризм, минеральные воды, израиль, домодедово (аэропорт), sukhoi superjet, boeing 737-800, москва, россия, аэропорт, туризм, туристы, авиабилеты, цены, пассажиры, тель-авив