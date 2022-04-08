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"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
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"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив - РИА Новости, 08.04.2022
"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
Авиакомпания "ИрАэро" запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:57
2022-04-08T14:01
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля, сообщает АТОР.Перевозки будут осуществляться из аэропорта Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100. Цены на билеты начинаются от 50 тысяч рублей.Однако есть нюансы: из-за того что лайнер ближнемагистральный, во время полета предусмотрена дозаправка в Минеральных Водах. В итоге перелет займет почти 7,5 часов в одну сторону. Сейчас по этому маршруту летает только израильская EIAI шесть раз в неделю. Стоимость билетов выше — от 66 тысяч рублей с вылетом в апреле-первой половине мая. Однако, по мнению экспертов, этот рейс более комфортный: он длится около четырех часов и осуществляется на более вместительных лайнерах Boeing 737-800.Напомним, Оперштаб с 9 апреля года снял ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов с 52 странами, в том числе и с Израилем.
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13:57 08.04.2022 (обновлено: 14:01 08.04.2022)
 
"ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

Авиакомпания "ИрАэро" запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля

© РИА Новости / Нина ЗотинаСамолет авиакомпании "ИрАэро"
Самолет авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Самолет авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля, сообщает АТОР.
Перевозки будут осуществляться из аэропорта Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100. Цены на билеты начинаются от 50 тысяч рублей.
Однако есть нюансы: из-за того что лайнер ближнемагистральный, во время полета предусмотрена дозаправка в Минеральных Водах. В итоге перелет займет почти 7,5 часов в одну сторону.
Сейчас по этому маршруту летает только израильская EIAI шесть раз в неделю. Стоимость билетов выше — от 66 тысяч рублей с вылетом в апреле-первой половине мая. Однако, по мнению экспертов, этот рейс более комфортный: он длится около четырех часов и осуществляется на более вместительных лайнерах Boeing 737-800.
Напомним, Оперштаб с 9 апреля года снял ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов с 52 странами, в том числе и с Израилем.
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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ТуризмНовости - ТуризмМинеральные ВодыИзраильДомодедово (аэропорт)Sukhoi SuperjetBoeing 737-800МоскваРоссияАэропортТуризмтуристыавиабилетыЦеныпассажирыТель-Авив
 
 
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