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Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь - РИА Новости, 08.04.2022
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Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь
Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь - РИА Новости, 08.04.2022
Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь
Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, таким образом доведя общий объем помощи до 40 миллионов долларов,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T05:54
2022-04-08T05:59
в мире
украина
южная корея
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, таким образом доведя общий объем помощи до 40 миллионов долларов, сообщил МИД Республики Корея.Глава МИД Чон Ый Ён 7 апреля принял в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел НАТО и партнерских государств, а также провел ряд отдельных переговоров. По итогам встречи было решено, что Южная Корея предоставит Украине дополнительную помощь.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО расширит сотрудничество с партнерами в Азии на фоне нежелания Китая осуждать российскую военную операцию на Украине.Чон Ый Ён осудил действия России на Украине и пообещал новый пакет гуманитарной помощи.Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов, 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ и другие предметы, уже были доставлены.Отмечается, что Южная Корея уже помогает Украине через международные организации, включая Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирную продовольственную программу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, южная корея
05:54 08.04.2022 (обновлено: 05:59 08.04.2022)
 
Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь

Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь на 30 миллионов долларов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, таким образом доведя общий объем помощи до 40 миллионов долларов, сообщил МИД Республики Корея.
Глава МИД Чон Ый Ён 7 апреля принял в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел НАТО и партнерских государств, а также провел ряд отдельных переговоров. По итогам встречи было решено, что Южная Корея предоставит Украине дополнительную помощь.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО расширит сотрудничество с партнерами в Азии на фоне нежелания Китая осуждать российскую военную операцию на Украине.
Чон Ый Ён осудил действия России на Украине и пообещал новый пакет гуманитарной помощи.
"Наше правительство заявило, что предоставит Украине гуманитарную помощь в объеме в целом в 40 миллионов долларов и рассмотрит дальнейшую поддержку", - заявил южнокорейский МИД.
Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов, 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ и другие предметы, уже были доставлены.
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Отмечается, что Южная Корея уже помогает Украине через международные организации, включая Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирную продовольственную программу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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