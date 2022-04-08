https://ria.ru/20220408/gumpomosch-1782422510.html

Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь

Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь - РИА Новости, 08.04.2022

Южная Корея предоставит Украине дополнительную гумпомощь

Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, таким образом доведя общий объем помощи до 40 миллионов долларов,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T05:54

2022-04-08T05:54

2022-04-08T05:59

в мире

украина

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980c736ad74c1495d86ab91470cbe5d8.jpg

СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, таким образом доведя общий объем помощи до 40 миллионов долларов, сообщил МИД Республики Корея.Глава МИД Чон Ый Ён 7 апреля принял в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел НАТО и партнерских государств, а также провел ряд отдельных переговоров. По итогам встречи было решено, что Южная Корея предоставит Украине дополнительную помощь.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО расширит сотрудничество с партнерами в Азии на фоне нежелания Китая осуждать российскую военную операцию на Украине.Чон Ый Ён осудил действия России на Украине и пообещал новый пакет гуманитарной помощи.Ранее МИД Южной Кореи подтвердил отправку Украине гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов, 40 тонн медицинских товаров, включая аптечки, маски и аппараты ИВЛ и другие предметы, уже были доставлены.Отмечается, что Южная Корея уже помогает Украине через международные организации, включая Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирную продовольственную программу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/bronetransportery-1782418710.html

https://ria.ru/20220408/neft-1782422219.html

украина

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, южная корея