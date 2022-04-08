https://ria.ru/20220408/gaz-1782503590.html

Песков посоветовал главе ЕК пообщаться с покупателями российского газа

Песков посоветовал главе ЕК пообщаться с покупателями российского газа - РИА Новости, 08.04.2022

Песков посоветовал главе ЕК пообщаться с покупателями российского газа

Главе Еврокомиссии Урсуле Фон дер Ляйен стоит получить более подробную информацию по оплате за российский газ у компании, которая находится в контрактных... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:37

2022-04-08T13:37

2022-04-08T17:16

экономика

урсула фон дер ляйен

газпром

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле Фон дер Ляйен стоит получить более подробную информацию по оплате за российский газ у компании, которая находится в контрактных взаимоотношениях с Газпромом, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу.Накануне сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а также будут представлять для них высокий риск."Мы не понимаем, что госпожа Фон дер Ляйен имела ввиду. Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять. Мы неоднократно объясняли, что, собственно, как... еврокомпании платили, компании-покупатели, так же будут платить. Но просто на другие свои счета, которые потом также на их счетах будут конвертироваться в рубли. Поэтому здесь, наверное, просто стоит госпоже Фон дер Ляйен получить более подробную информацию от компании, которая находится в контрактных взаимоотношениях с Газпромом, которые получили уже необходимые разъяснения", - сказал Песков.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, урсула фон дер ляйен, газпром, дмитрий песков