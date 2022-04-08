https://ria.ru/20220408/finansy-1782442902.html

Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах

Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах - РИА Новости, 08.04.2022

Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах

Минфин доработал и внес в правительство проект закона о цифровых валютах, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:38

2022-04-08T09:38

2022-04-08T12:15

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

технологии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Минфин доработал и внес в правительство проект закона о цифровых валютах, сообщила пресс-служба ведомства."Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка", — говорится в релизе.В документе уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся цифрового майнинга, добавили в министерстве.Как отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, главная задача нового законопроекта — вывести из "серой правовой зоны" миллионы россиян, связанных с международным криптовалютным рынком, и гарантировать защиту их прав.Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл Центробанк — в январском докладе он выступил с идеей законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют, но не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин, напротив, предложил легализовать рынок. В начале февраля правительство одобрило соответствующую концепцию и поручило разработать законопроект. В документе, представленном Минфином 18 февраля, предлагалось сохранить запрет на использование криптовалют как платежного средства, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом Центробанк подготовил собственный пакет документов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в России.

https://ria.ru/20220406/mayning-1782001520.html

https://ria.ru/20220328/kriptovalyuta-1779662241.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), технологии