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Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах - РИА Новости, 08.04.2022
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Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах
Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах - РИА Новости, 08.04.2022
Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах
Минфин доработал и внес в правительство проект закона о цифровых валютах, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:38
2022-04-08T12:15
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Минфин доработал и внес в правительство проект закона о цифровых валютах, сообщила пресс-служба ведомства."Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка", — говорится в релизе.В документе уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся цифрового майнинга, добавили в министерстве.Как отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, главная задача нового законопроекта — вывести из "серой правовой зоны" миллионы россиян, связанных с международным криптовалютным рынком, и гарантировать защиту их прав.Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл Центробанк — в январском докладе он выступил с идеей законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют, но не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин, напротив, предложил легализовать рынок. В начале февраля правительство одобрило соответствующую концепцию и поручило разработать законопроект. В документе, представленном Минфином 18 февраля, предлагалось сохранить запрет на использование криптовалют как платежного средства, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом Центробанк подготовил собственный пакет документов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в России.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), технологии
09:38 08.04.2022 (обновлено: 12:15 08.04.2022)
 
Минфин внес в правительство проект о цифровых валютах

Минфин доработал и внес в правительство проект закона о регулировании цифровых валют

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Минфин доработал и внес в правительство проект закона о цифровых валютах, сообщила пресс-служба ведомства.
"Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка", — говорится в релизе.
В документе уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся цифрового майнинга, добавили в министерстве.
Как отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, главная задача нового законопроекта — вывести из "серой правовой зоны" миллионы россиян, связанных с международным криптовалютным рынком, и гарантировать защиту их прав.
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Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл Центробанк — в январском докладе он выступил с идеей законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют, но не ограничивать полностью владение ими.
Тогда Минфин, напротив, предложил легализовать рынок. В начале февраля правительство одобрило соответствующую концепцию и поручило разработать законопроект. В документе, представленном Минфином 18 февраля, предлагалось сохранить запрет на использование криптовалют как платежного средства, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом Центробанк подготовил собственный пакет документов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в России.
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