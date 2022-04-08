https://ria.ru/20220408/dnr-1782571592.html

В ДНР за неделю погибли более 250 человек

В ДНР за неделю погибли более 250 человек - РИА Новости, 08.04.2022

В ДНР за неделю погибли более 250 человек

В Донецкой народной республике с 1 по 7 апреля погибли 212 сотрудников силовых структур и 49 гражданских, пострадали 706 сотрудников силовых структур и 276... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:18

2022-04-08T17:18

2022-04-08T17:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 1 по 7 апреля погибли 212 сотрудников силовых структур и 49 гражданских, пострадали 706 сотрудников силовых структур и 276 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6271 человек, в том числе 96 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

луганская народная республика

киев

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина