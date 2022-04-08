https://ria.ru/20220408/chempionat-1782546105.html

В Ленобласти пройдет чемпионат России по пахоте

В Ленобласти пройдет чемпионат России по пахоте - РИА Новости, 08.04.2022

В Ленобласти пройдет чемпионат России по пахоте

В Ленинградской области состоится девятый чемпионат России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:51

2022-04-08T15:51

2022-04-08T15:51

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

росагролизинг

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В Ленинградской области состоится девятый чемпионат России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, вопросы организации соревнования обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым."Всемирная пахотная организация отменила проведение в России, в Ленинградской области, 67-го чемпионата мира по пахоте. При этом Ленинградская область готова провести у себя Открытый чемпионат России с приглашением к участию в нем представителей дружественных стран", — пояснили в пресс-службе.Мероприятие запланировано на август на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе.Как отметили в пресс-службе областной администрации, к проведению чемпионата будет приурочена Ленинградская аграрная неделя с деловой программой для специалистов и с показательными выступлениями трактор-шоу для зрителей, проведением Ленинградского гастрономического фестиваля, приглашением российских гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой сельскохозяйственных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

https://ria.ru/20211115/proizvoditeli-1759118897.html

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всеволожский район

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия, росагролизинг, всеволожский район