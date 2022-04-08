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В Ленобласти пройдет чемпионат России по пахоте
В Ленобласти пройдет чемпионат России по пахоте - РИА Новости, 08.04.2022
В Ленобласти пройдет чемпионат России по пахоте
В Ленинградской области состоится девятый чемпионат России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:51
2022-04-08T15:51
2022-04-08T15:51
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
росагролизинг
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В Ленинградской области состоится девятый чемпионат России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, вопросы организации соревнования обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым."Всемирная пахотная организация отменила проведение в России, в Ленинградской области, 67-го чемпионата мира по пахоте. При этом Ленинградская область готова провести у себя Открытый чемпионат России с приглашением к участию в нем представителей дружественных стран", — пояснили в пресс-службе.Мероприятие запланировано на август на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе.Как отметили в пресс-службе областной администрации, к проведению чемпионата будет приурочена Ленинградская аграрная неделя с деловой программой для специалистов и с показательными выступлениями трактор-шоу для зрителей, проведением Ленинградского гастрономического фестиваля, приглашением российских гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой сельскохозяйственных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ленинградская область, александр дрозденко, россия, росагролизинг, всеволожский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. В Ленинградской области состоится девятый чемпионат России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, вопросы организации соревнования обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на встрече с генеральным директором АО "Росагролизинг
" Павлом Косовым.
"Всемирная пахотная организация отменила проведение в России
, в Ленинградской области
, 67-го чемпионата мира по пахоте. При этом Ленинградская область готова провести у себя Открытый чемпионат России с приглашением к участию в нем представителей дружественных стран", — пояснили в пресс-службе.
Мероприятие запланировано на август на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе
.
"Мы долго готовились к чемпионату. Подготовительные этапы к чемпионату все пройдены, финансирование в бюджете заложено. Проблем никаких не вижу. Проведём красивый, по-хорошему шумный и весёлый праздник для людей. У нас всё получится", — сказал Дрозденко.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, к проведению чемпионата будет приурочена Ленинградская аграрная неделя с деловой программой для специалистов и с показательными выступлениями трактор-шоу для зрителей, проведением Ленинградского гастрономического фестиваля, приглашением российских гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой сельскохозяйственных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.