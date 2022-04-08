https://ria.ru/20220408/agrobiznes-1782454758.html

Правительство расширило поддержку малого агробизнеса

Правительство расширило поддержку малого агробизнеса - РИА Новости, 08.04.2022

Правительство расширило поддержку малого агробизнеса

Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:40

2022-04-08T10:40

2022-04-08T10:40

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

правительство рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз."Правительство расширило поддержку малого агробизнеса... Разработанные Минсельхозом меры помогут увеличить объемы производства в этом сегменте и вовлечь население в предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.Уточняется, что господдержку получат сельхозтоваропроизводители, закупающие продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а также авансирующие ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть самозанятыми, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.Также министерство расширило меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов - появилась возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за объекты для организации хранения и переработки и оборудование для их комплектации. Кооперативы теперь могут получать частичное возмещение затрат на реализацию продукции, поставленной им самозанятыми ЛПХ.Для получения "погектарной" поддержки исключили требование о приобретении районированных семян. По всем видам грантов для получателей 2021-2022 годов есть возможность продлить обязательства, связанные с расходованием средств, на год, дополняет Минсельхоз.

https://ria.ru/20220321/agrarii-1779269718.html

https://ria.ru/20220321/agrarii-1779278992.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф