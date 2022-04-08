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Правительство расширило поддержку малого агробизнеса - РИА Новости, 08.04.2022
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Правительство расширило поддержку малого агробизнеса
Правительство расширило поддержку малого агробизнеса - РИА Новости, 08.04.2022
Правительство расширило поддержку малого агробизнеса
Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:40
2022-04-08T10:40
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз."Правительство расширило поддержку малого агробизнеса... Разработанные Минсельхозом меры помогут увеличить объемы производства в этом сегменте и вовлечь население в предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.Уточняется, что господдержку получат сельхозтоваропроизводители, закупающие продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а также авансирующие ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть самозанятыми, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.Также министерство расширило меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов - появилась возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за объекты для организации хранения и переработки и оборудование для их комплектации. Кооперативы теперь могут получать частичное возмещение затрат на реализацию продукции, поставленной им самозанятыми ЛПХ.Для получения "погектарной" поддержки исключили требование о приобретении районированных семян. По всем видам грантов для получателей 2021-2022 годов есть возможность продлить обязательства, связанные с расходованием средств, на год, дополняет Минсельхоз.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф
10:40 08.04.2022
 
Правительство расширило поддержку малого агробизнеса

Правительство приняло дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз.
"Правительство расширило поддержку малого агробизнеса... Разработанные Минсельхозом меры помогут увеличить объемы производства в этом сегменте и вовлечь население в предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.
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Уточняется, что господдержку получат сельхозтоваропроизводители, закупающие продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а также авансирующие ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть самозанятыми, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.
Также министерство расширило меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов - появилась возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за объекты для организации хранения и переработки и оборудование для их комплектации. Кооперативы теперь могут получать частичное возмещение затрат на реализацию продукции, поставленной им самозанятыми ЛПХ.
Для получения "погектарной" поддержки исключили требование о приобретении районированных семян. По всем видам грантов для получателей 2021-2022 годов есть возможность продлить обязательства, связанные с расходованием средств, на год, дополняет Минсельхоз.
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