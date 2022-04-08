https://ria.ru/20220408/abyzov-1782569907.html

Абызов усомнился в существовании потерпевших по его делу

Абызов усомнился в существовании потерпевших по его делу - РИА Новости, 08.04.2022

Абызов усомнился в существовании потерпевших по его делу

Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов назвал нагромождением юридических терминов обвинительное заключение по делу против него и усомнился в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:09

2022-04-08T17:09

2022-04-08T17:09

происшествия

россия

михаил абызов

дело экс-министра абызова

правительство рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов назвал нагромождением юридических терминов обвинительное заключение по делу против него и усомнился в существовании потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Дело рассматривается коллегией трех судей Преображенского суда в выездном формате в здании Мосгорсуда из-за большого количества участников процесса. Сегодня на первом заседании по существу прокурор огласил обвинительное заключение."Суть предъявленных обвинений мне непонятна. Я в речи гособвинителя так и не нашел ответ на вопрос, в хищении какого имущества я обвиняюсь, в чем выражалось хищение, а именно противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества. Какой ущерб был причинен собственнику похищенного имущества? В обвинительном заключении нет ни одного ответа на вопрос. Я себя виновным не признаю", - сказал Абызов.Он счел, что текст обвинительного заключения - это "нагромождение юридических терминов". "Сомневаюсь в существовании потерпевших, живы ли они вообще, за все время, что идёт процесс, мы только слышим о них. Мне они кажутся виртуальными", - добавил Абызов.Он обратил внимание на отсутствие в материалах "каких-либо претензий со стороны потерпевших компаний "Сибэко" и "РЭС". "Такое в практике встречается редко", - добавил бывший чиновник.Дело рассматривается в отношении 12 фигурантов: Абызова, Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Все обвиняемые находятся под стражей.В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям УК РФ "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "Мошенничество в особо крупном размере", "Отмывание денежных средств", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "Региональные электрические сети" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмывании денег и активов, полагают в СК.

https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755586201.html

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, михаил абызов, дело экс-министра абызова, правительство рф