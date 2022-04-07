https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

Венгрия упорствует в своем преступлении против Запада

Венгрия упорствует в своем преступлении против Запада - РИА Новости, 07.04.2022

Венгрия упорствует в своем преступлении против Запада

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова платить за российский газ рублями. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:08

авторы

венгрия

россия

виктор орбан

будапешт

аэс "пакш"

евросоюз

газпром

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Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова платить за российский газ рублями.Заявление было сделано спустя три дня после парламентских выборов, где в результате народного волеизъявления с внушительным отрывом победила его команда из партии "Фидес". Примечательно, что Виктор Орбан переизбран на руководящий державный пост уже в четвертый раз кряду, это говорит о том, что рядовые мадьяры довольны проводимой им политикой.При этом выборы в небольшой стране с населением всего 9,7 миллиона человек более чем показательны в свете текущей антироссийской истерии и попыток запретить членам Евросоюза любое сотрудничество с Москвой.Дело в том, что вся предвыборная кампания противников Орбана строилась на самом низкопошибном черном антипиаре, когда политические оппоненты при финансовой и информационной поддержке Запада позволяли себе оскорбления в адрес действующего премьера, отпуская в адрес главы государства эпитеты вроде "пудель Путина".Оставим за скобками сам факт подобных вопиющих нарушений элементарной вежливости, не говоря уже про политический протокол. Здесь интересен сам прецедент, когда человека и топового политика грязно шельмуют просто за то, что он планомерно отстаивает интересы собственного государства и граждан.Венгров не так уж много, и на улицах наших городов они встречаются кратно реже, чем, скажем, выходцы из Средней Азии. При этом любой, кто хотя бы мельком сталкивался с представителями этой национальности, отмечают бросающийся в глаза факт: мадьяры друзья только самим себе. Со всеми остальными они выстраивают максимально прагматичные отношения, в основе которых лежит выгода и польза для себя. Единственное, но ключевое отличие Венгрии от коллег по Евросоюзу заключается в том, что Будапешт всегда на первое место ставит свои интересы, а уж только потом солидарность с соседями и выполнение пожеланий Брюсселя и Вашингтона. По этой причине венгры на фоне таких бессловесных проводников американской воли, как, например, Прибалтика, выглядят практически бунтарями и смутьянами.Повторим еще раз: считать Венгрию пророссийской или проевропейской одинаково неверно.В своем недавнем интервью накануне оглашения результатов выборов Виктор Орбан, отвечая на все обвинения в адрес проводимой им политики, при которой Венгрия блокирует поставки вооружений на Украину и с нетерпением ждет строительства двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", без всяких экивоков отвечает: я не за Россию и не за Украину, я за мир и Венгрию.Подобный курс государства с точки зрения логики и экономики абсолютно оправдан. Пробежим по основным цифрам и показателям, чтобы подтвердить это.Венгрия не может похвастать богатыми запасами природных энергетических ресурсов. Говоря по правде, в плане ископаемых богатств венграм вообще не повезло. Именно поэтому Будапешт всегда стремился выстроить такие отношения с поставщиками, которые бы гарантировали бесперебойную работу промышленности и благостное спокойствие граждан. Но поскольку страна не имеет выхода к морю и, соответственно, к трансконтинентальным цепочкам поставок, она исторически делала акцент на сухопутной логистике. Учитывая, что соседям самим вечно не хватает газа, нефти и угля, то есть рассчитывать на их помощь не приходится, венгры еще со времен Советского Союза были критически зависимы от импорта энергоресурсов с востока, а именно из России. Для понимания: в настоящий момент общая зависимость энергетики и промышленности Венгрии от импорта российского природного газа и нефтепродуктов составляет почти 60 процентов. Потому не стоит удивляться, что в январе текущего года Будапешт в лице компании MVM Group с громадным удовольствием заключил 15-летний контракт с "Газпромом" на поставки природного газа объемом 4,5 миллиарда кубометров в год. Обвинять венгров в потакании российским интересам может только, простите, клинический идиот. По условиям соглашения, Венгрия до 2036 года будет получать природный газ по цене в среднем в пять раз ниже текущей среднерыночной, что, конечно, ужасно колет глаза европейским проповедникам святой спотовой торговли.Во главу угла поставлено стабильное развитие экономики, что невозможно без надежных поставок ключевых видов топлива.Если взглянуть на энергобаланс этого государства, то логика Будапешта сразу станет понятна.Основным источником генерации в стране выступает старенькая АЭС "Пакш", построенная советскими специалистами в далеком 1974 году, где неустанно трудятся четыре не самых современных реактора ВВЭР-440. На долю единственной атомной электростанции приходится аж 46 процентов выработки электроэнергии.В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом.Собственная выработка электроэнергии в Венгрии составляет 33 тераватт-часа в год, при этом на долю мирного атома приходится чуть более 15 тераватт-часов. Природный газ, уголь и нефтепродукты совокупно дают лишь 11,9 тераватт-часа. С учетом того, что в настоящий момент в мире АЭС реально строят только русские и китайцы, странно было бы обвинять Орбана в том, что он подписал соглашение, подразумевающее строительство двух новых энергоблоков на "Пакш", под что Россия предлагала льготный кредит. Примечательно, что в случае реализации данного проекта Венгрия стала бы первой в мире страной с практически полностью зеленой энергетикой, но Брюссель подобные экологические перспективы почему-то не вдохновили — и венгров заставили положить проект под сукно.Зажатая в тиски навязанной политики, Венгрия искала пути спасения собственной экономики и развивала любые потенциально выгодные проекты.Понеся немалые убытки и пережив немало неприятных минут, связанных со срывом поставок природного газа через территорию Украины, венгры всячески поддерживали строительство вначале "Южного потока", а после демарша Болгарии они с не меньшим воодушевлением ждали завершения уже "Турецкого потока". Его запуск позволил венграм выйти из прямой зависимости от украинского транзита, и если раньше Киев поставлял российский газ в Венгрию через точку сбора в закарпатском Берегово, то теперь уже Будапешт продает украинцам все тот же российский газ, но уже пришедший к ним из Сербии. Отметим, что по результатам 2020 года Венгрия импортировала 8,6 миллиарда кубометров природного газа и этот показатель не сильно, но постоянно растет.Гарантированная надежность поставок позволила венграм не переживать в пору пандемии и последующего антироссийского психоза.Если взглянуть на данные потребления электричества на душу населения, то мы увидим, что этот показатель остается практически неизменным еще с 1990-го. Ежегодно на нужды граждан, включая отопление, приготовление пищи, транспорт и прочие обязательные социальные атрибуты, производится 27,8 тысячи киловатт-часов электроэнергии. Но здесь, чтобы понимать шаткость энергетического баланса и сложность его поддержания, нужно добавить, что четверть всего потребляемого электричества приходит в страну извне, то есть покупается и импортируется.Кстати, в своей победной речи Орбан крайне жестко отозвался о Брюсселе, назвав его в числе своих противников наряду с Украиной. Тому есть очень простое объяснение.Пока Будапешт из последних сил пытается обеспечить собственные нужды, Евросоюз устами Урсулы фон дер Ляйен объявляет о введении полного эмбарго на поставки российского угля. Потребление этого вида топлива в Венгрии в последние годы снижалось, но, несмотря на все приложенные усилия, в 2020-м на обеспечение тепло- и электрогенерации было израсходовано свыше восьми миллионов тонн угля. Принудительный разрыв этой цепочки поставок потенциально угрожает выпадением производства в объеме 3,8 тераватт-часа, то есть каждый десятый житель страны может остаться без света. Брюссель может сколько угодно рассказывать, что таким образом он наказывает русских, но вполне понятное недовольство венгры выплеснут на свое правительство и его главу.В завершение отметим, что уже на следующий день после оглашения результатов выборов венгерский концерн MVM Group заявил, что может пересмотреть условия заключенных газовых контрактов и, если Россия настаивает, готов выполнять все платежи в рублях. Вчера эту позицию подтвердил и премьер-министр.Нет никаких сомнений, что данный шаг станет причиной очередной истерики на Западе с валом обвинений в сторону Виктора Орбана и его команды. Мы же отметим несомненную практичность политического курса Будапешта, где никто не говорит о дружбе, братстве или демократии, а просто гнет линию своих интересов.

https://ria.ru/20220406/rubli-1782110734.html

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https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782118936.html

https://ria.ru/20210427/goskredit-1730170975.html

https://ria.ru/20220406/energosnabzhenie-1782114061.html

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авторы, венгрия, россия, виктор орбан, будапешт, аэс "пакш", евросоюз, газпром, прибалтика, южный поток