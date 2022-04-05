03:34 05.04.2022 (обновлено: 07:44 05.04.2022)
Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях
Посол Станиславов: венгерская компания MVM обсуждает с "Газпромом" расчет за газ в рублях
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с "Газпром экспортом", эти вопросы (о переводе расчетов в рубли - ред.) обсуждаются", - сказал он.
При этом посол отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".