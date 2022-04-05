Рейтинг@Mail.ru
Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/gaz-1781805388.html
Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях
Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях - РИА Новости, 05.04.2022
Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях
Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:34
2022-04-05T07:44
в мире
россия
евросоюз
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514292_0:276:2702:1796_1920x0_80_0_0_7c6dbe557f66f48a63e617f7e8c40e15.jpg
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.При этом посол отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
https://ria.ru/20220404/gaz-1781795578.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514292_630:113:2874:1796_1920x0_80_0_0_40e11f060afde1e429158bd27d063e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, венгрия
03:34 05.04.2022 (обновлено: 07:44 05.04.2022)
 
Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях

Посол Станиславов: венгерская компания MVM обсуждает с "Газпромом" расчет за газ в рублях

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

"Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с "Газпром экспортом", эти вопросы (о переводе расчетов в рубли - ред.) обсуждаются", - сказал он.

При этом посол отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 22:56
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
 
В миреРоссияЕвросоюзВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала