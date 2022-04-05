https://ria.ru/20220405/gaz-1781805388.html

Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях

Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях - РИА Новости, 05.04.2022

Венгерская компания MVM и "Газпром" обсуждают расчеты за газ в рублях

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:34

2022-04-05T03:34

2022-04-05T07:44

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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.При этом посол отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".

https://ria.ru/20220404/gaz-1781795578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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