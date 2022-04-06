https://ria.ru/20220406/rubli-1782110734.html

Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан

Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан - РИА Новости, 06.04.2022

Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:34

2022-04-06T15:34

2022-04-06T15:46

виктор орбан

венгрия

экономика

владимир путин

россия

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях."У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор орбан, венгрия, экономика, владимир путин, россия, петер сийярто