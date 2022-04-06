15:34 06.04.2022 (обновлено: 15:46 06.04.2022)
Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан: если Россия просит платить в рублях, будем платить в рублях
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.
"У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.