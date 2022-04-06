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Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан - РИА Новости, 06.04.2022
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Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан
Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан - РИА Новости, 06.04.2022
Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:34
2022-04-06T15:46
виктор орбан
венгрия
экономика
владимир путин
россия
петер сийярто
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях."У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
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виктор орбан, венгрия, экономика, владимир путин, россия, петер сийярто
15:34 06.04.2022 (обновлено: 15:46 06.04.2022)
 
Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: если Россия просит платить в рублях, будем платить в рублях

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.
"У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
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