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Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди - РИА Новости, 07.04.2022
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Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди - РИА Новости, 07.04.2022
Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
Комплекс "Ультрамар" в Вистино в Ленинградской области вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалены 10 миллионов тонн минеральных удобрений,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:47
2022-04-07T14:47
ленинградская область
россия
выборг
приморск
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Комплекс "Ультрамар" в Вистино в Ленинградской области вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалены 10 миллионов тонн минеральных удобрений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.В составе комплекса построена железнодорожная станция, 34 купольных хранилища для минеральных удобрений, герметичный конвейерный продуктопроводу протяженностью 900 метров для доставки грузов на морской терминал. В составе построенного морского терминала оснащен участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ, который в ближайшее время начнет принимать суда для оформления. В планах инвестора – дальнейшее расширение комплекса и строительство нового терминала для увеличения объема переваливаемых грузов."Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалено 10 миллионов тонн минеральных удобрений. Сегодня это самый современный портовый комплекс в этой специализации в мире, здесь используются самые экологически чистые технологии — беспыльный и бесконтактный способ погрузки удобрений. Особо отмечу, что это российское оборудование, мы не зависим от импортных комплектующих", — сказал Дрозденко в ходе поездки Кингисеппский район, которая была посвящена вопросам развития и стабильной работы портовых терминалов Ленинградской области.В пресс-службе отметили, что, несмотря на санкции и отказ зарубежных компаний работать с российскими грузами, порты работают и отгрузка идет.В частности, на совещании с представителями терминалов и руководством портов Усть-Луга, Выборг, Приморск и Высоцк, руководством Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ, Северо-Западного таможенного управления РФ, ФГУП "Росморпорт", шла речь о необходимости создания еще одной якорной стоянки судов в Усть-Луге для ожидания погрузки в водах России. Этот вопрос уже прорабатываться федеральными органами власти. "Мы также договорились в режиме онлайн проводить консультации для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые сегодня возникают в морской логистике. Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на наши порты приходится 20% российского грузооборота, и нам важно сохранить поступательность их развития", — сказал Дрозденко.
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россия, выборг, приморск, ленинградская область
14:47 07.04.2022
 

Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди

© Фото : Правительство Ленинградской областиКомплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
Комплекс Ультрамар вышел на проектную мощность первой очереди - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Комплекс "Ультрамар" в Вистино в Ленинградской области вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалены 10 миллионов тонн минеральных удобрений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
В составе комплекса построена железнодорожная станция, 34 купольных хранилища для минеральных удобрений, герметичный конвейерный продуктопроводу протяженностью 900 метров для доставки грузов на морской терминал. В составе построенного морского терминала оснащен участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ, который в ближайшее время начнет принимать суда для оформления. В планах инвестора – дальнейшее расширение комплекса и строительство нового терминала для увеличения объема переваливаемых грузов.
© Фото : Правительство Ленинградской областиКомплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
Комплекс Ультрамар вышел на проектную мощность первой очереди - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
"Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалено 10 миллионов тонн минеральных удобрений. Сегодня это самый современный портовый комплекс в этой специализации в мире, здесь используются самые экологически чистые технологии — беспыльный и бесконтактный способ погрузки удобрений. Особо отмечу, что это российское оборудование, мы не зависим от импортных комплектующих", — сказал Дрозденко в ходе поездки Кингисеппский район, которая была посвящена вопросам развития и стабильной работы портовых терминалов Ленинградской области.
В пресс-службе отметили, что, несмотря на санкции и отказ зарубежных компаний работать с российскими грузами, порты работают и отгрузка идет.
В частности, на совещании с представителями терминалов и руководством портов Усть-Луга, Выборг, Приморск и Высоцк, руководством Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ, Северо-Западного таможенного управления РФ, ФГУП "Росморпорт", шла речь о необходимости создания еще одной якорной стоянки судов в Усть-Луге для ожидания погрузки в водах России. Этот вопрос уже прорабатываться федеральными органами власти. "Мы также договорились в режиме онлайн проводить консультации для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые сегодня возникают в морской логистике. Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на наши порты приходится 20% российского грузооборота, и нам важно сохранить поступательность их развития", — сказал Дрозденко.
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