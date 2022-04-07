Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
© Фото : Правительство Ленинградской областиКомплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
© Фото : Правительство Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Комплекс "Ультрамар" в Вистино в Ленинградской области вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалены 10 миллионов тонн минеральных удобрений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
В составе комплекса построена железнодорожная станция, 34 купольных хранилища для минеральных удобрений, герметичный конвейерный продуктопроводу протяженностью 900 метров для доставки грузов на морской терминал. В составе построенного морского терминала оснащен участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ, который в ближайшее время начнет принимать суда для оформления. В планах инвестора – дальнейшее расширение комплекса и строительство нового терминала для увеличения объема переваливаемых грузов.
© Фото : Правительство Ленинградской областиКомплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
© Фото : Правительство Ленинградской области
Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди
"Комплекс "Ультрамар" вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалено 10 миллионов тонн минеральных удобрений. Сегодня это самый современный портовый комплекс в этой специализации в мире, здесь используются самые экологически чистые технологии — беспыльный и бесконтактный способ погрузки удобрений. Особо отмечу, что это российское оборудование, мы не зависим от импортных комплектующих", — сказал Дрозденко в ходе поездки Кингисеппский район, которая была посвящена вопросам развития и стабильной работы портовых терминалов Ленинградской области.
В пресс-службе отметили, что, несмотря на санкции и отказ зарубежных компаний работать с российскими грузами, порты работают и отгрузка идет.
В частности, на совещании с представителями терминалов и руководством портов Усть-Луга, Выборг, Приморск и Высоцк, руководством Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ, Северо-Западного таможенного управления РФ, ФГУП "Росморпорт", шла речь о необходимости создания еще одной якорной стоянки судов в Усть-Луге для ожидания погрузки в водах России. Этот вопрос уже прорабатываться федеральными органами власти. "Мы также договорились в режиме онлайн проводить консультации для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые сегодня возникают в морской логистике. Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на наши порты приходится 20% российского грузооборота, и нам важно сохранить поступательность их развития", — сказал Дрозденко.