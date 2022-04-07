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Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782347567.html
Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом
Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом - РИА Новости, 07.04.2022
Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:53
2022-04-07T21:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности рф
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. &lt;…&gt; Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче", — сказал он.В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html
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в мире, россия, совет безопасности рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр
16:53 07.04.2022 (обновлено: 21:07 07.04.2022)
 
Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

Президент Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. <…> Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче", — сказал он.
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В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.
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