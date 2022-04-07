16:53 07.04.2022 (обновлено: 21:07 07.04.2022)
Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом
Президент Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. <…> Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче", — сказал он.
В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.