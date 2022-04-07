https://ria.ru/20220407/ukraina-1782347567.html

Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом - РИА Новости, 07.04.2022

Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:53

2022-04-07T16:53

2022-04-07T21:07

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине и ход переговорного процесса представителей Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. <…> Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче", — сказал он.В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр