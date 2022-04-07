https://ria.ru/20220407/stoltenberg-1782354092.html
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:09
2022-04-07T17:09
2022-04-07T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть расследовано"."Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте", - сказал он.Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО "поддерживают проведение международного расследования" всех событий на Украине.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нато, украина, йенс столтенберг, россия
17:09 07.04.2022 (обновлено: 17:33 07.04.2022)
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных
Генсек НАТО Столтенберг призвал расследовать убийство российских пленных на Украине