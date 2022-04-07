https://ria.ru/20220407/stoltenberg-1782354092.html

Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных

Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных - РИА Новости, 07.04.2022

Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:09

2022-04-07T17:09

2022-04-07T17:33

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть расследовано"."Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте", - сказал он.Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО "поддерживают проведение международного расследования" всех событий на Украине.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нато, украина, йенс столтенберг, россия