Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/stoltenberg-1782354092.html
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:09
2022-04-07T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
украина
йенс столтенберг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть расследовано"."Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте", - сказал он.Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО "поддерживают проведение международного расследования" всех событий на Украине.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b0d859a14301bd876f5a74ae1efa856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, йенс столтенберг, россия
17:09 07.04.2022 (обновлено: 17:33 07.04.2022)
 
Генсек НАТО призвал расследовать убийство российских пленных

Генсек НАТО Столтенберг призвал расследовать убийство российских пленных на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что "любое военное преступление должно быть расследовано".
"Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте", - сказал он.
Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО "поддерживают проведение международного расследования" всех событий на Украине.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОУкраинаЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала