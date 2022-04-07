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Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы - РИА Новости, 07.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220407/sputnik-1782219261.html
Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы
Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы - РИА Новости, 07.04.2022
Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы
Ученые Самарского университета разработали наноспутник, который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, сообщает... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:31
2022-04-07T09:49
наука
космос - риа наука
арктика
самарский университет
российская академия наук
навигатор абитуриента
университетская наука
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САМАРА, 7 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали наноспутник, который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева завершили разработку наноспутника SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), предназначенного для изучения ионосферы Земли", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, разработка аппарата велась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций."Находясь на орбите, этот космический аппарат будет получать научные данные, необходимые ученым при исследовании волновых процессов в плазме по траектории своего полета и проведении томографии верхней ионосферы. Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики. Поэтому данные с этого наноспутника будут безусловно полезны в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики", — цитирует пресс-служба заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королева Игоря Белоконова.По его словам, сейчас завершаются работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. По информации пресс-службы, в числе особенностей спутника — его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы совместной разработки Самарского университета и Института прикладной физики РАН, позволяющий измерять характеристики плазмы по орбите движения.Наноспутник предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить порядка 19 лет. Запуск спутника может состояться уже в этом году.
https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
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космос - риа наука, арктика, самарский университет, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука
09:31 07.04.2022 (обновлено: 09:49 07.04.2022)
 
Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы

Самарские ученые разработали наноспутник, который поможет в освоении Арктики

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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САМАРА, 7 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали наноспутник, который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева завершили разработку наноспутника SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), предназначенного для изучения ионосферы Земли", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, разработка аппарата велась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.
"Находясь на орбите, этот космический аппарат будет получать научные данные, необходимые ученым при исследовании волновых процессов в плазме по траектории своего полета и проведении томографии верхней ионосферы. Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики. Поэтому данные с этого наноспутника будут безусловно полезны в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики", — цитирует пресс-служба заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королева Игоря Белоконова.
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По его словам, сейчас завершаются работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. По информации пресс-службы, в числе особенностей спутника — его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы совместной разработки Самарского университета и Института прикладной физики РАН, позволяющий измерять характеристики плазмы по орбите движения.
Наноспутник предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить порядка 19 лет. Запуск спутника может состояться уже в этом году.
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