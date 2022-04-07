https://ria.ru/20220407/sputnik-1782219261.html

Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы

Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы - РИА Новости, 07.04.2022

Самарские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы

Ученые Самарского университета разработали наноспутник, который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, сообщает... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:31

2022-04-07T09:31

2022-04-07T09:49

наука

космос - риа наука

арктика

самарский университет

российская академия наук

навигатор абитуриента

университетская наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg

САМАРА, 7 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали наноспутник, который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева завершили разработку наноспутника SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), предназначенного для изучения ионосферы Земли", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, разработка аппарата велась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций."Находясь на орбите, этот космический аппарат будет получать научные данные, необходимые ученым при исследовании волновых процессов в плазме по траектории своего полета и проведении томографии верхней ионосферы. Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики. Поэтому данные с этого наноспутника будут безусловно полезны в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики", — цитирует пресс-служба заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королева Игоря Белоконова.По его словам, сейчас завершаются работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. По информации пресс-службы, в числе особенностей спутника — его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы совместной разработки Самарского университета и Института прикладной физики РАН, позволяющий измерять характеристики плазмы по орбите движения.Наноспутник предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить порядка 19 лет. Запуск спутника может состояться уже в этом году.

https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, арктика, самарский университет, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука