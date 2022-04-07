https://ria.ru/20220407/spotify-1782276162.html

Spotify перестанет работать в России 11 апреля

Spotify перестанет работать в России 11 апреля - РИА Новости, 07.04.2022

Spotify перестанет работать в России 11 апреля

Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:07

2022-04-07T13:07

2022-04-07T13:09

культура

новости культуры

spotify

стиль жизни

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы.Еще в марте корреспондент Bloomberg заявлял, что Spotify уходит с российского рынка. В начале прошлого месяца сервис ограничил возможность оформления Premium-подписки в РФ.

https://ria.ru/20220406/potter-1782131487.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, spotify, стиль жизни, музыка