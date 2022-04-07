https://ria.ru/20220407/spotify-1782276162.html
Spotify перестанет работать в России 11 апреля
Spotify перестанет работать в России 11 апреля - РИА Новости, 07.04.2022
Spotify перестанет работать в России 11 апреля
Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:07
2022-04-07T13:07
2022-04-07T13:09
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музыка
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы.Еще в марте корреспондент Bloomberg заявлял, что Spotify уходит с российского рынка. В начале прошлого месяца сервис ограничил возможность оформления Premium-подписки в РФ.
https://ria.ru/20220406/potter-1782131487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, spotify, стиль жизни, музыка
13:07 07.04.2022 (обновлено: 13:09 07.04.2022)
Spotify перестанет работать в России 11 апреля
Аудиостриминговый сервис Spotify полностью приостановит работу в России с 11 апреля