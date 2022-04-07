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Spotify перестанет работать в России 11 апреля - РИА Новости, 07.04.2022
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Spotify перестанет работать в России 11 апреля
Spotify перестанет работать в России 11 апреля - РИА Новости, 07.04.2022
Spotify перестанет работать в России 11 апреля
Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:07
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы.Еще в марте корреспондент Bloomberg заявлял, что Spotify уходит с российского рынка. В начале прошлого месяца сервис ограничил возможность оформления Premium-подписки в РФ.
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новости культуры, spotify, стиль жизни, музыка
13:07 07.04.2022 (обновлено: 13:09 07.04.2022)
 
Spotify перестанет работать в России 11 апреля

Аудиостриминговый сервис Spotify полностью приостановит работу в России с 11 апреля

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify уходит из России. Соответствующее сообщение получают пользователи платформы.
"После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля", — говорится в рассылке.
Еще в марте корреспондент Bloomberg заявлял, что Spotify уходит с российского рынка.
В начале прошлого месяца сервис ограничил возможность оформления Premium-подписки в РФ.
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