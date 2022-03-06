https://ria.ru/20220306/spotify-1776975874.html
Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России
Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России - РИА Новости, 06.03.2022
Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России
Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, сообщается на сайте сервиса. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:41
2022-03-06T22:41
2022-03-06T22:41
россия
в мире
spotify
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, сообщается на сайте сервиса."В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России", - сообщается на сайте сервиса.Добавляется, что если у кого-то есть активная подписка, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной. Если оплата не будет успешно обработана, Premium-подписка пользователя будет автоматически отменена и он перейдет на бесплатный план.
https://ria.ru/20220306/calvinklein-1776973088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, spotify, санкции в отношении россии
Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России
Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, сообщается на сайте сервиса.
"В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России", - сообщается на сайте сервиса.
Добавляется, что если у кого-то есть активная подписка, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной. Если оплата не будет успешно обработана, Premium-подписка пользователя будет автоматически отменена и он перейдет на бесплатный план.