https://ria.ru/20220306/spotify-1776975874.html

Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России

Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России - РИА Новости, 06.03.2022

Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России

Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, сообщается на сайте сервиса. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:41

2022-03-06T22:41

2022-03-06T22:41

россия

в мире

spotify

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, сообщается на сайте сервиса."В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России", - сообщается на сайте сервиса.Добавляется, что если у кого-то есть активная подписка, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной. Если оплата не будет успешно обработана, Premium-подписка пользователя будет автоматически отменена и он перейдет на бесплатный план.

https://ria.ru/20220306/calvinklein-1776973088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, spotify, санкции в отношении россии