https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html

Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада - РИА Новости, 07.04.2022

Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

Российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:51

2022-04-07T11:51

2022-04-07T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

сергей нарышкин

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Не в меньшей степени она стала точкой невозврата и для "коллективного Запада", который в русофобском запале откровенно попирает свои же десятилетиями (а то и столетиями) декларировавшиеся базовые принципы, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода слова или неограниченное распространение информации", - написал Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".Кроме того, отметил он, специальная военная операция России явилась "настоящим моментом истины" для Русского мира, твердо заявившем о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование "перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике "либерального интервенционизма" и ЛГБТ-пропаганде"."Не имея ни сил, ни смелости бросить России открытый и честный вызов, Запад пытается устроить нашей стране экономическую, информационную и гуманитарную блокаду, создать вокруг нее атмосферу "токсичности", которая бы сделала невозможным продолжение нормальной жизни", - добавил Нарышкин.Для этого используется механизм "культуры отмены", отработанный "американскими леволиберальными элитами на своих конкурентах из правого лагеря, а теперь масштабированный до глобального уровня", - пояснил директор СВР.Санкциям подвергаются все, начиная с российских компаний, банков и СМИ и заканчивая отдельными журналистами, спортсменами, деятелями науки, культуры и искусства, напомнил Нарышкин."Последних наказывают только за то, что они отказываются повторять мантры о российском "вторжении" на Украину и предавать свою Родину. Степень абсурда и истерики настолько зашкаливает, что под ударом оказываются даже российские коты, которых отстраняют от участия в зарубежных выставках", - отметил директор СВР. "Российские коты, однако, и не такое переживут, чего нельзя сказать о европейских и американских потребителях", - добавил он.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина