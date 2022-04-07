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Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html
Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада
Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада - РИА Новости, 07.04.2022
Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада
Российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:51
2022-04-07T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
сергей нарышкин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Не в меньшей степени она стала точкой невозврата и для "коллективного Запада", который в русофобском запале откровенно попирает свои же десятилетиями (а то и столетиями) декларировавшиеся базовые принципы, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода слова или неограниченное распространение информации", - написал Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".Кроме того, отметил он, специальная военная операция России явилась "настоящим моментом истины" для Русского мира, твердо заявившем о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование "перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике "либерального интервенционизма" и ЛГБТ-пропаганде"."Не имея ни сил, ни смелости бросить России открытый и честный вызов, Запад пытается устроить нашей стране экономическую, информационную и гуманитарную блокаду, создать вокруг нее атмосферу "токсичности", которая бы сделала невозможным продолжение нормальной жизни", - добавил Нарышкин.Для этого используется механизм "культуры отмены", отработанный "американскими леволиберальными элитами на своих конкурентах из правого лагеря, а теперь масштабированный до глобального уровня", - пояснил директор СВР.Санкциям подвергаются все, начиная с российских компаний, банков и СМИ и заканчивая отдельными журналистами, спортсменами, деятелями науки, культуры и искусства, напомнил Нарышкин."Последних наказывают только за то, что они отказываются повторять мантры о российском "вторжении" на Украину и предавать свою Родину. Степень абсурда и истерики настолько зашкаливает, что под ударом оказываются даже российские коты, которых отстраняют от участия в зарубежных выставках", - отметил директор СВР. "Российские коты, однако, и не такое переживут, чего нельзя сказать о европейских и американских потребителях", - добавил он.
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россия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
11:51 07.04.2022 (обновлено: 11:59 07.04.2022)
 
Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

Глава СВР Нарышкин назвал российскую спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии, считает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Не в меньшей степени она стала точкой невозврата и для "коллективного Запада", который в русофобском запале откровенно попирает свои же десятилетиями (а то и столетиями) декларировавшиеся базовые принципы, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода слова или неограниченное распространение информации", - написал Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Кроме того, отметил он, специальная военная операция России явилась "настоящим моментом истины" для Русского мира, твердо заявившем о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование "перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике "либерального интервенционизма" и ЛГБТ-пропаганде".
"Не имея ни сил, ни смелости бросить России открытый и честный вызов, Запад пытается устроить нашей стране экономическую, информационную и гуманитарную блокаду, создать вокруг нее атмосферу "токсичности", которая бы сделала невозможным продолжение нормальной жизни", - добавил Нарышкин.
Для этого используется механизм "культуры отмены", отработанный "американскими леволиберальными элитами на своих конкурентах из правого лагеря, а теперь масштабированный до глобального уровня", - пояснил директор СВР.
Санкциям подвергаются все, начиная с российских компаний, банков и СМИ и заканчивая отдельными журналистами, спортсменами, деятелями науки, культуры и искусства, напомнил Нарышкин.
"Последних наказывают только за то, что они отказываются повторять мантры о российском "вторжении" на Украину и предавать свою Родину. Степень абсурда и истерики настолько зашкаливает, что под ударом оказываются даже российские коты, которых отстраняют от участия в зарубежных выставках", - отметил директор СВР. "Российские коты, однако, и не такое переживут, чего нельзя сказать о европейских и американских потребителях", - добавил он.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСергей НарышкинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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