https://ria.ru/20220407/smith-1782336404.html

Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре"

Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре" - РИА Новости, 07.04.2022

Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре"

Стало известно, как супруга Уилла Смита Джада отнеслась к инциденту на "Оскаре". Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:19

2022-04-07T18:19

2022-04-07T18:19

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

уилл смит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780399008_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_7d98815fe7afe854b87b4a84d87b24ca.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Стало известно, как супруга Уилла Смита Джада отнеслась к инциденту на "Оскаре". Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на свои источники.По словам инсайдера СМИ, Джада не хочет, чтобы ее семья была в центре внимания из-за случившегося."Она не думала, что тот вечер пройдет именно таким образом. Да и никто не мог предположить нечто подобное. Уилл получил одну из самых важных наград в своей жизни, а все только и говорили о нем и Крисе Роке, и никто из них не хотел этого", — утверждает инсайдер. Источник US Magazine также отметил, что супруги не позволяют "скандалу повлиять на их отношения". По его словам, Джада “безоговорочно любит и обожает” своего мужа, несмотря на его противоречивые действия на церемонии. Инсайдер также назвал супругов "неразлучной парой, которая всегда будет вместе". На 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США Уилл Смит поднялся на сцену и дал пощечину Крису Року. Это произошло после того, как комик пошутил о стрижке Джады. Ранее она говорила о том, что страдает от выпадения волос, и пришла на церемонию с бритой головой.Смит извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным". Киноакадемия уже начала дисциплинарное разбирательство. По данным The Sun, решающее слушание по делу пройдет 18 апреля. Тогда же станет известно, лишится ли Смит своего "Оскара". Награду он получил через несколько минут после того, как ударил Рока.

https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, уилл смит