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Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре" - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220407/smith-1782336404.html
Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре"
Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре" - РИА Новости, 07.04.2022
Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре"
Стало известно, как супруга Уилла Смита Джада отнеслась к инциденту на "Оскаре". Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:19
2022-04-07T18:19
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Стало известно, как супруга Уилла Смита Джада отнеслась к инциденту на "Оскаре". Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на свои источники.По словам инсайдера СМИ, Джада не хочет, чтобы ее семья была в центре внимания из-за случившегося."Она не думала, что тот вечер пройдет именно таким образом. Да и никто не мог предположить нечто подобное. Уилл получил одну из самых важных наград в своей жизни, а все только и говорили о нем и Крисе Роке, и никто из них не хотел этого", — утверждает инсайдер. Источник US Magazine также отметил, что супруги не позволяют "скандалу повлиять на их отношения". По его словам, Джада “безоговорочно любит и обожает” своего мужа, несмотря на его противоречивые действия на церемонии. Инсайдер также назвал супругов "неразлучной парой, которая всегда будет вместе". На 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США Уилл Смит поднялся на сцену и дал пощечину Крису Року. Это произошло после того, как комик пошутил о стрижке Джады. Ранее она говорила о том, что страдает от выпадения волос, и пришла на церемонию с бритой головой.Смит извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным". Киноакадемия уже начала дисциплинарное разбирательство. По данным The Sun, решающее слушание по делу пройдет 18 апреля. Тогда же станет известно, лишится ли Смит своего "Оскара". Награду он получил через несколько минут после того, как ударил Рока.
https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, уилл смит
18:19 07.04.2022
 
Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре"

Инсайдер рассказал, что инцидент на "Оскаре" не разлучил Уилла Смита с его супругой

© AP Photo / John LocherУилл Смит и Джада Пинкетт Смит перед церемонией вручения премии "Оскар"
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит перед церемонией вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Стало известно, как супруга Уилла Смита Джада отнеслась к инциденту на "Оскаре". Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на свои источники.
По словам инсайдера СМИ, Джада не хочет, чтобы ее семья была в центре внимания из-за случившегося.
"Она не думала, что тот вечер пройдет именно таким образом. Да и никто не мог предположить нечто подобное. Уилл получил одну из самых важных наград в своей жизни, а все только и говорили о нем и Крисе Роке, и никто из них не хотел этого", — утверждает инсайдер.
Источник US Magazine также отметил, что супруги не позволяют "скандалу повлиять на их отношения". По его словам, Джада “безоговорочно любит и обожает” своего мужа, несмотря на его противоречивые действия на церемонии. Инсайдер также назвал супругов "неразлучной парой, которая всегда будет вместе".
На 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США Уилл Смит поднялся на сцену и дал пощечину Крису Року. Это произошло после того, как комик пошутил о стрижке Джады. Ранее она говорила о том, что страдает от выпадения волос, и пришла на церемонию с бритой головой.
Смит извинился за свой поступок и заявил, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
Киноакадемия уже начала дисциплинарное разбирательство. По данным The Sun, решающее слушание по делу пройдет 18 апреля. Тогда же станет известно, лишится ли Смит своего "Оскара". Награду он получил через несколько минут после того, как ударил Рока.
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