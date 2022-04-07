https://ria.ru/20220407/sladkoe-1782227476.html

Подразделения войск ДНР зачистили от националистов населенный пункт Сладкое

Подразделения войск ДНР зачистили от националистов населенный пункт Сладкое - РИА Новости, 07.04.2022

Подразделения войск ДНР зачистили от националистов населенный пункт Сладкое

Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое, заявил в четверг на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:17

2022-04-07T10:17

2022-04-07T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое", - сказал Конашенков.Он добавил, что Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, владимир путин, россия