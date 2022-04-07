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Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/shoygu-1782404825.html
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:59
2022-04-07T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
хулуси акар
сергей шойгу
турция
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам, сообщает министерство обороны РФ."7 апреля 2022 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении.
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россия, украина, хулуси акар, сергей шойгу, турция
21:59 07.04.2022 (обновлено: 22:01 07.04.2022)
 
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, особое внимание уделили гумвопросам

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам, сообщает министерство обороны РФ.
"7 апреля 2022 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:25
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаХулуси АкарСергей ШойгуТурция
 
 
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