https://ria.ru/20220407/shoygu-1782404825.html
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:59
2022-04-07T21:59
2022-04-07T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
хулуси акар
сергей шойгу
турция
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, особое внимание уделили гуманитарным вопросам, сообщает министерство обороны РФ."7 апреля 2022 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220407/pentagon-1782358123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, хулуси акар, сергей шойгу, турция
21:59 07.04.2022 (обновлено: 22:01 07.04.2022)
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, особое внимание уделили гумвопросам