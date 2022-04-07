https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782369042.html

Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД

Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.04.2022

Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД

Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил заместитель премьера -... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:08

2022-04-07T18:08

2022-04-07T18:24

санкции в отношении россии

в мире

россия

казахстан

мид казахстана

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НУР-СУЛТАН, 7 апр - РИА Новости. Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил заместитель премьера - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди."Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - сказал Тлеуберди в четверг в интервью госканалу "Хабар 24".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, казахстан, мид казахстана