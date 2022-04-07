https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782352387.html

Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными

Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными - РИА Новости, 07.04.2022

Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал беспрецедентными санкции Запада против России, сообщил, что министры иностранных дел договорились о необходимости... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:04

2022-04-07T17:04

2022-04-07T17:39

йенс столтенберг

в мире

россия

брюссель

нато

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал беспрецедентными санкции Запада против России, сообщил, что министры иностранных дел договорились о необходимости продолжения давления."Министры обсудили будущее отношений с Россией. Санкции, которые ввели союзники по НАТО и наши партнеры, беспрецедентные… Мы должны скоординировано продолжить давление", - сообщил он по итогам заседания глав МИД стран альянса в четверг в Брюсселе.По его словам, министры пришли также к согласию, что следующая стратегическая концепция НАТО, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде в июне этого года, "должна ответить на вопрос о будущих отношениях с Россией".

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782335405.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

йенс столтенберг, в мире, россия, брюссель, нато, санкции, санкции в отношении россии