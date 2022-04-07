https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782352387.html
Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными
Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал беспрецедентными санкции Запада против России, сообщил, что министры иностранных дел договорились о необходимости... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:04
2022-04-07T17:04
2022-04-07T17:39
йенс столтенберг
в мире
россия
брюссель
нато
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал беспрецедентными санкции Запада против России, сообщил, что министры иностранных дел договорились о необходимости продолжения давления."Министры обсудили будущее отношений с Россией. Санкции, которые ввели союзники по НАТО и наши партнеры, беспрецедентные… Мы должны скоординировано продолжить давление", - сообщил он по итогам заседания глав МИД стран альянса в четверг в Брюсселе.По его словам, министры пришли также к согласию, что следующая стратегическая концепция НАТО, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде в июне этого года, "должна ответить на вопрос о будущих отношениях с Россией".
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782335405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йенс столтенберг, в мире, россия, брюссель, нато, санкции, санкции в отношении россии
17:04 07.04.2022 (обновлено: 17:39 07.04.2022)
Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными
Генсек НАТО Столтенберг назвал санкции Запада против России беспрецедентными