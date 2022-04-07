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Эксперты рассказали, почему ЕС не согласовал новые санкции против России - РИА Новости, 07.04.2022
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Эксперты рассказали, почему ЕС не согласовал новые санкции против России
Эксперты рассказали, почему ЕС не согласовал новые санкции против России - РИА Новости, 07.04.2022
Эксперты рассказали, почему ЕС не согласовал новые санкции против России
Ряд стран Евросоюза, включая Венгрию и Германию, могли помешать принять новые санкции против РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:11
2022-04-07T08:12
в мире
евросоюз
россия
российский совет по международным делам
санкции в отношении россии
федор лукьянов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, включая Венгрию и Германию, могли помешать принять новые санкции против РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля, сообщают западные СМИ. Отмечается, что пока неясно, каким образом будут разрешены возникшие вопросы, однако дипломаты надеются достичь компромисса на новой встрече посланников ЕС в четверг.Венгрия или Германия против?"Последовательные раунды санкций, которые принимались Евросоюзом в "пожарном" порядке, без достаточной проработки, в том числе без учета последствий этих санкций для европейской экономики, достигли потолка. Продолжение санкций, с учетом того, что никто не может утверждать, что они как-то повлияют на позицию Москвы, начинает порождать вопросы относительно их целесообразности", - заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, объясняя, почему в ЕС не смогли согласовать и принять очередной пакет антироссийских санкций.Он указал, что одной из стран, противостоящих антироссийским санкциям, могла стать Венгрия."(Премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан и раньше выражал некоторые сомнения в целесообразности дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Я думаю, конечно, что были и другие страны, которые, особенно на фоне осложнения экономической обстановки в ЕС, с учетом роста цен на нефть и других факторов, начинают нарушать общий строй и тем самым препятствуют достижению консенсуса", - пояснил эксперт.Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что среди стран, заблокировавших антироссийские санкции, могли быть крупнейшие импортеры угля, в том числе Германия, поскольку причина несогласования санкций была связана с запретом импорта российского угля."Там, насколько я понимаю, вопрос с запретом на импорт угля. Значит, надо смотреть, кто у нас крупнейший покупатель угля. Германия та же, Польша была, но Польша, вроде, отказалась", - напомнил эксперт.В тройку крупнейших импортеров российского угля, помимо Германии и Польши, также входит Кипр, который, по данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году импортировал 21,2 млн тонн угля.Фронда будет подавлена?По словам Кортунова, "фронда" ряда членов Евросоюза может быть подавлена."Но тем не менее это, конечно, такой серьезный сигнал для ЕС, и он может стать символом для поиска иных механизмов и инструментов взаимодействия с Москвой, помимо механического усиления санкционного давления на Россию. Санкционное давление, по всей видимости, приближается к пределу, который многим странам-членам ЕС переступить довольно сложно", - подчеркнул он.Кортунов отметил, что если еще месяц назад у кого-то в Евросоюзе были "надежды и расчеты" на то, что под давлением санкций президент РФ Владимир Путин может пересмотреть свою линию в отношении Украины и Запада, но сейчас этого не происходит и, вероятно, не произойдет, поэтому любой рациональный европейский политик начинает задумываться о других инструментах."Сейчас будет идти поиск различных механизмов, кто-то будет настаивать на продолжении санкционного давления, кто-то будет выступать за переговоры, и согласовывать единую европейскую позицию станет со временем только труднее", - резюмировал эксперт.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html
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в мире, евросоюз, россия, российский совет по международным делам, санкции в отношении россии, федор лукьянов
08:11 07.04.2022 (обновлено: 08:12 07.04.2022)
 
Эксперты рассказали, почему ЕС не согласовал новые санкции против России

Эксперты назвали страны ЕС, которые могли помешать принять новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, включая Венгрию и Германию, могли помешать принять новые санкции против РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля, сообщают западные СМИ. Отмечается, что пока неясно, каким образом будут разрешены возникшие вопросы, однако дипломаты надеются достичь компромисса на новой встрече посланников ЕС в четверг.

Венгрия или Германия против?

"Последовательные раунды санкций, которые принимались Евросоюзом в "пожарном" порядке, без достаточной проработки, в том числе без учета последствий этих санкций для европейской экономики, достигли потолка. Продолжение санкций, с учетом того, что никто не может утверждать, что они как-то повлияют на позицию Москвы, начинает порождать вопросы относительно их целесообразности", - заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, объясняя, почему в ЕС не смогли согласовать и принять очередной пакет антироссийских санкций.
Он указал, что одной из стран, противостоящих антироссийским санкциям, могла стать Венгрия.
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"(Премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан и раньше выражал некоторые сомнения в целесообразности дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Я думаю, конечно, что были и другие страны, которые, особенно на фоне осложнения экономической обстановки в ЕС, с учетом роста цен на нефть и других факторов, начинают нарушать общий строй и тем самым препятствуют достижению консенсуса", - пояснил эксперт.
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что среди стран, заблокировавших антироссийские санкции, могли быть крупнейшие импортеры угля, в том числе Германия, поскольку причина несогласования санкций была связана с запретом импорта российского угля.
"Там, насколько я понимаю, вопрос с запретом на импорт угля. Значит, надо смотреть, кто у нас крупнейший покупатель угля. Германия та же, Польша была, но Польша, вроде, отказалась", - напомнил эксперт.
В тройку крупнейших импортеров российского угля, помимо Германии и Польши, также входит Кипр, который, по данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году импортировал 21,2 млн тонн угля.
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Фронда будет подавлена?

По словам Кортунова, "фронда" ряда членов Евросоюза может быть подавлена.
"Но тем не менее это, конечно, такой серьезный сигнал для ЕС, и он может стать символом для поиска иных механизмов и инструментов взаимодействия с Москвой, помимо механического усиления санкционного давления на Россию. Санкционное давление, по всей видимости, приближается к пределу, который многим странам-членам ЕС переступить довольно сложно", - подчеркнул он.
Кортунов отметил, что если еще месяц назад у кого-то в Евросоюзе были "надежды и расчеты" на то, что под давлением санкций президент РФ Владимир Путин может пересмотреть свою линию в отношении Украины и Запада, но сейчас этого не происходит и, вероятно, не произойдет, поэтому любой рациональный европейский политик начинает задумываться о других инструментах.
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"Сейчас будет идти поиск различных механизмов, кто-то будет настаивать на продолжении санкционного давления, кто-то будет выступать за переговоры, и согласовывать единую европейскую позицию станет со временем только труднее", - резюмировал эксперт.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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